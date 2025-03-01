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Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории - РИА Новости, 01.03.2025
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08:00 01.03.2025 (обновлено: 09:18 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
Такого яркого шоу в прямом эфире мир еще не видел. Публичная выволочка, которую президент и вице-президент США устроили приехавшему к ним Владимиру Зеленскому,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:00:00+03:00
2025-03-01T09:18:00+03:00
аналитика
сша
америка
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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Такого яркого шоу в прямом эфире мир еще не видел. Публичная выволочка, которую президент и вице-президент США устроили приехавшему к ним Владимиру Зеленскому, без сомнения, попадет во все учебники мировой истории. Во всяком случае, никто не может припомнить, чтобы какого-то зарубежного гостя публично выставляли из Белого дома.А ведь Зеленский долго готовился к этому визиту, мучительно его добивался. Говорят, даже прибег к посредническим услугам президента Франции Эммануэля Макрона, когда Трамп уже думал отменить встречу. Можно себе представить, как теперь лидер киевского режима жалеет о своем звонке в Париж.Планируя эту поездку, бывший комик наверняка думал разыграть свою классическую интермедию из кавээновского прошлого. Тогда юный Зеленский объяснял, как следует отвечать на просьбы западных лидеров о возвращении взятых Киевом кредитов: "А! Так его надо было отдавать? Простите, мы просто не знали правила этой игры!" Смех смехом, но ведь именно так нынешний Зеленский реагировал на заявления Трампа о необходимости вернуть Америке затраченные на Украину средства. Можно не сомневаться, что точно так же украинец намеревался строить свою линию поведения на встрече в Белом доме.Не учел он, правда, один существенный факт: его собеседник — гораздо более опытный и талантливый шоумен. Когда Зеленский еще делал свои первые шаги в качестве кавээнщика на телевидении, Трамп уже продюсировал и вел популярнейшее реалити-шоу The Apprentice ("Подмастерье"). На протяжении 13 сезонов нынешний президент США на радость публике эффектно произносил фразу "Ты уволен!" в адрес не справившихся с задачей участников.А потому домашние заготовки Зеленского в этом шоу и не понадобились — Трамп и Вэнс быстро взяли быка за рога, в течение нескольких минут показав зарвавшемуся гостю его место. В таком противостоянии, продемонстрированном в прямом эфире всему миру, исход был предрешен — по выражению издания Axios, "Трамп отправил Зеленского домой без сделки и пропитания". По итогам короткой, но яркой беседы богатейший человек мира Илон Маск торжественно объявил: "Зеленский уволен с актерской должности". Шоу "Подмастерье" от начала и до конца!Сразу, по горячим следам, западные эксперты кинулись анализировать причины этого провала. Комментаторы Fox News попытались смягчить фиаско Зеленского, заявляя, что он допустил ошибку, не прибегнув к услугам переводчика, а зачем-то начал упражняться в английских эскападах, которые он толком не понимал. Если бы эти комментаторы знали, что на своем родном языке гость Трампа в разгар спора прибегал к совершенно уж ненормативной лексике, наверное, отказались бы от своего мненияДо последнего некоторые надеялись на то, что эмоции улягутся, Зеленский прогуляется по Вашингтону, освежится и придет с повинной к хозяину Белого дома. Известный британский тележурналист Пирс Морган вспомнил, как он вдрызг разругался с Трампом, после чего тот дал хорошее 70-минутное интервью. Но вскоре и эти надежды растаяли. В итоге Морган объявил "единственного победителя" этой великой битвы — Владимира Путина. Кстати, это мнение проходило красной нитью во многих комментариях на Западе. Да и украинская сторона всю ночь повторяла ту же мысль. Так что Путин в который уже раз победил, даже не явившись на схватку.Мы, конечно, не должны поддаваться этому ажиотажу — мы понимали и до этого, что все равно исход будет решаться на поле боя. Но яркое шоу в Белом доме наглядно продемонстрировало всему миру, что на Украине мы вынуждены иметь дело, мягко говоря, не с самыми адекватными деятелями, диалог с которыми крайне затруднителен и просто бесперспективен. О чем можно говорить, если даже яростный фанат украинского режима сенатор Линдси Грэм* признал, что Зеленский должен либо кардинально измениться, либо сложить полномочия, уступив место другому.Сам-то Зеленский на это ответил, что такое решение "должен принять только народ Украины", напомнив, что в Америке голосуют за президента США, а в европейских странах — за своих лидеров. Было бы, конечно, неплохо, если бы украинцам тоже дали возможность высказаться, но ведь нынешний киевский режим отказывает им в этом праве!Есть, конечно, и на Западе деятели, которые призывают к иному сценарию. Свою неадекватность по итогам исторической встречи опять проявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, заявившая: "Сегодня стало ясным, что свободный мир нуждается в новом лидере". Как она собирается устраивать перевыборы этого лидера и намерена ли предложить свою кандидатуру, пока остается неясным. Но сам посыл показателен и в который раз демонстрирует проблемы качества европейских политиков, с которыми нам тоже придется иметь дело.В воскресенье некоторые из этих политиков экстренно собираются в Лондоне, чтобы утешить Зеленского, выразить ему свою поддержку и решить, что им делать дальше. Предварительно премьер Британии Кир Стармер, который и сам только что вернулся из Вашингтона, будучи вполне довольным итогами встречи с Трампом, намерен встретиться тет-а-тет с уволенным украинским "подмастерьем", дабы обсудить линию дальнейшего поведения. Не исключено, что, заверив публично в дальнейшей поддержке киевского авантюриста, за кулисами британский премьер и примкнувшие к нему европейцы объяснят тому, что воевать с "лидером свободного мира" готова лишь Каллас. Остальные же европейцы все-таки не совсем потеряли чувство меры. И тут кстати придется тот факт, что в том же Лондоне, под боком у европейского "отдела кадров", находится генерал Валерий Залужный, которого британцы усиленно готовят на такой пожарный случай.Ясно, что никто из тех, кто соберется в Британии, публично не озвучит мысль, которую по итогам пятничного унижения Зеленского произнес премьер-министр Венгрии: "Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войны. Сегодня президент Дональд Трамп храбро стоял за мир". Но за кулисами они наверняка признают, что Зеленский для них отныне — то самое слабое звено, тот самый лузер, которому надо бы дать понять: "Ты уволен!" Таков закон жанра, давно уже установленный опытным шоуменом Трампом.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250301/ritter-2002400309.html
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Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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аналитика, сша, америка, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Аналитика, США, Америка, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Такого яркого шоу в прямом эфире мир еще не видел. Публичная выволочка, которую президент и вице-президент США устроили приехавшему к ним Владимиру Зеленскому, без сомнения, попадет во все учебники мировой истории. Во всяком случае, никто не может припомнить, чтобы какого-то зарубежного гостя публично выставляли из Белого дома.
А ведь Зеленский долго готовился к этому визиту, мучительно его добивался. Говорят, даже прибег к посредническим услугам президента Франции Эммануэля Макрона, когда Трамп уже думал отменить встречу. Можно себе представить, как теперь лидер киевского режима жалеет о своем звонке в Париж.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В США нашли скрытый смысл скандала с Зеленским в Белом доме
06:09
Планируя эту поездку, бывший комик наверняка думал разыграть свою классическую интермедию из кавээновского прошлого. Тогда юный Зеленский объяснял, как следует отвечать на просьбы западных лидеров о возвращении взятых Киевом кредитов: "А! Так его надо было отдавать? Простите, мы просто не знали правила этой игры!" Смех смехом, но ведь именно так нынешний Зеленский реагировал на заявления Трампа о необходимости вернуть Америке затраченные на Украину средства. Можно не сомневаться, что точно так же украинец намеревался строить свою линию поведения на встрече в Белом доме.
Не учел он, правда, один существенный факт: его собеседник — гораздо более опытный и талантливый шоумен. Когда Зеленский еще делал свои первые шаги в качестве кавээнщика на телевидении, Трамп уже продюсировал и вел популярнейшее реалити-шоу The Apprentice ("Подмастерье"). На протяжении 13 сезонов нынешний президент США на радость публике эффектно произносил фразу "Ты уволен!" в адрес не справившихся с задачей участников.
А потому домашние заготовки Зеленского в этом шоу и не понадобились — Трамп и Вэнс быстро взяли быка за рога, в течение нескольких минут показав зарвавшемуся гостю его место. В таком противостоянии, продемонстрированном в прямом эфире всему миру, исход был предрешен — по выражению издания Axios, "Трамп отправил Зеленского домой без сделки и пропитания". По итогам короткой, но яркой беседы богатейший человек мира Илон Маск торжественно объявил: "Зеленский уволен с актерской должности". Шоу "Подмастерье" от начала и до конца!
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
Сразу, по горячим следам, западные эксперты кинулись анализировать причины этого провала. Комментаторы Fox News попытались смягчить фиаско Зеленского, заявляя, что он допустил ошибку, не прибегнув к услугам переводчика, а зачем-то начал упражняться в английских эскападах, которые он толком не понимал. Если бы эти комментаторы знали, что на своем родном языке гость Трампа в разгар спора прибегал к совершенно уж ненормативной лексике, наверное, отказались бы от своего мнения
До последнего некоторые надеялись на то, что эмоции улягутся, Зеленский прогуляется по Вашингтону, освежится и придет с повинной к хозяину Белого дома. Известный британский тележурналист Пирс Морган вспомнил, как он вдрызг разругался с Трампом, после чего тот дал хорошее 70-минутное интервью. Но вскоре и эти надежды растаяли. В итоге Морган объявил "единственного победителя" этой великой битвы — Владимира Путина. Кстати, это мнение проходило красной нитью во многих комментариях на Западе. Да и украинская сторона всю ночь повторяла ту же мысль. Так что Путин в который уже раз победил, даже не явившись на схватку.
Мы, конечно, не должны поддаваться этому ажиотажу — мы понимали и до этого, что все равно исход будет решаться на поле боя. Но яркое шоу в Белом доме наглядно продемонстрировало всему миру, что на Украине мы вынуждены иметь дело, мягко говоря, не с самыми адекватными деятелями, диалог с которыми крайне затруднителен и просто бесперспективен. О чем можно говорить, если даже яростный фанат украинского режима сенатор Линдси Грэм* признал, что Зеленский должен либо кардинально измениться, либо сложить полномочия, уступив место другому.
Сам-то Зеленский на это ответил, что такое решение "должен принять только народ Украины", напомнив, что в Америке голосуют за президента США, а в европейских странах — за своих лидеров. Было бы, конечно, неплохо, если бы украинцам тоже дали возможность высказаться, но ведь нынешний киевский режим отказывает им в этом праве!
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Кнайсль назвала перепалку Трампа и Зеленского началом новой эры
04:09
Есть, конечно, и на Западе деятели, которые призывают к иному сценарию. Свою неадекватность по итогам исторической встречи опять проявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, заявившая: "Сегодня стало ясным, что свободный мир нуждается в новом лидере". Как она собирается устраивать перевыборы этого лидера и намерена ли предложить свою кандидатуру, пока остается неясным. Но сам посыл показателен и в который раз демонстрирует проблемы качества европейских политиков, с которыми нам тоже придется иметь дело.
В воскресенье некоторые из этих политиков экстренно собираются в Лондоне, чтобы утешить Зеленского, выразить ему свою поддержку и решить, что им делать дальше. Предварительно премьер Британии Кир Стармер, который и сам только что вернулся из Вашингтона, будучи вполне довольным итогами встречи с Трампом, намерен встретиться тет-а-тет с уволенным украинским "подмастерьем", дабы обсудить линию дальнейшего поведения. Не исключено, что, заверив публично в дальнейшей поддержке киевского авантюриста, за кулисами британский премьер и примкнувшие к нему европейцы объяснят тому, что воевать с "лидером свободного мира" готова лишь Каллас. Остальные же европейцы все-таки не совсем потеряли чувство меры. И тут кстати придется тот факт, что в том же Лондоне, под боком у европейского "отдела кадров", находится генерал Валерий Залужный, которого британцы усиленно готовят на такой пожарный случай.
Ясно, что никто из тех, кто соберется в Британии, публично не озвучит мысль, которую по итогам пятничного унижения Зеленского произнес премьер-министр Венгрии: "Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войны. Сегодня президент Дональд Трамп храбро стоял за мир". Но за кулисами они наверняка признают, что Зеленский для них отныне — то самое слабое звено, тот самый лузер, которому надо бы дать понять: "Ты уволен!" Таков закон жанра, давно уже установленный опытным шоуменом Трампом.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
02:37
 
АналитикаСШААмерикаУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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