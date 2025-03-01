https://ria.ru/20250301/ssha-2002404343.html

Госслужащие США получат второе письмо об отчетах, пишут СМИ

Госслужащие США получат второе письмо об отчетах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Госслужащие США получат второе письмо об отчетах, пишут СМИ

Госслужащие США получат второе письмо с требованием предоставить отчёт о проделанной за неделю работе, такая практика может стать еженедельной, сообщает издание РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:15:00+03:00

2025-03-01T07:15:00+03:00

2025-03-01T07:15:00+03:00

в мире

сша

илон маск

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госслужащие США получат второе письмо с требованием предоставить отчёт о проделанной за неделю работе, такая практика может стать еженедельной, сообщает издание Washington Post со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы и источники. На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Он писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. Позднее телеканал CBS сообщал, что Управление кадровой службы (OPM) США разрешило ведомствам отвечать на директиву по собственному усмотрению. "Федеральные служащие должны получить второе электронное письмо в субботу с просьбой дать краткое описание того, что они делали на прошлой неделе, только на этот раз новая стратегия администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа означает, что им, вероятно, придётся ответить. Электронные письма, как планируется, станут еженедельным требованием", - говорится в сообщении. По данным издания, поздно вечером в пятницу OPM начала рассылать федеральным служащим электронные письма с заголовком "Что вы делали на прошлой неделе? Часть 2". Отмечается, что в письмах требовалось указать пять пунктов достижений и "впредь выполнять вышеуказанную задачу каждую неделю к понедельнику" в полночь. Как пишет Washington Post, письма уже были отправлены сотрудникам как минимум четырёх агентств, включая министерство энергетики, министерство обороны, Администрация по охране здоровья ветеранов и федеральную избирательную комиссию (FEC). "По крайней мере одно агентство, министерство обороны, уже присоединяется к еженедельному плану рассылки писем. В пятницу (по местному времени - ред.) министерство выпустило служебную записку, в которой говорится, что "все гражданские служащие министерства обороны" должны будут "указать пять пунктов своих достижений за предыдущую неделю", начиная с момента получения первого электронного письма. Сотрудники должны ответить в течение 48 часов и отправить копии своим руководителям", - пишет издание, добавляя, что несоблюдение требований может привести к "дальнейшей проверке". Во вторник портал Axios сообщил, что профсоюзы, представляющие тысячи федеральных служащих, подали иск против администрации Трампа из-за электронного письма с требованием отчитаться о выполненной за прошлую неделю работе или быть уволенными.

https://ria.ru/20250224/fbr-2001189177.html

https://ria.ru/20250220/sokraschenie-2000445867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск