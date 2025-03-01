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Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
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06:42 01.03.2025
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Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа
Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа
Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:42:00+03:00
2025-03-01T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Дэвид Вайс, федеральный прокурор, который вел расследование в отношении Хантера Байдена, тихо ушел в отставку в январе... Вайс покинул пост прокурора США и специального советника 17 января... В то время не было сделано никаких заявлений или сообщений, и копия письма Вайса об отставке не была обнародована", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и подтверждение от минюста и прокуратуры. Собеседники телеканала утверждают, что Вайс подал в отставку добровольно. Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканцы дали понять, что они могут провести расследования против бывшего спецпрокурора Джека Смита по двум уголовным делам в отношении Трампа, а также против спецпрокурора Дэвида Вайса за его подход к рассмотрению дел сына Байдена Хантера. Второго декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а в последние часы своего президентства 20 января он превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html
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в мире, сша, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Хантер Байден, Дональд Трамп
Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа

Спецпрокурор по делу Хантера Байдена ушел в отставку до инаугурации Трампа

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Дэвид Вайс, федеральный прокурор, который вел расследование в отношении Хантера Байдена, тихо ушел в отставку в январе... Вайс покинул пост прокурора США и специального советника 17 января... В то время не было сделано никаких заявлений или сообщений, и копия письма Вайса об отставке не была обнародована", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и подтверждение от минюста и прокуратуры.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки
2 декабря 2024, 03:34
Собеседники телеканала утверждают, что Вайс подал в отставку добровольно.
Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканцы дали понять, что они могут провести расследования против бывшего спецпрокурора Джека Смита по двум уголовным делам в отношении Трампа, а также против спецпрокурора Дэвида Вайса за его подход к рассмотрению дел сына Байдена Хантера.
Второго декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а в последние часы своего президентства 20 января он превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику.
Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.
В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
2 декабря 2024, 12:29
 
В миреСШАХантер БайденДональд Трамп
 
 
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