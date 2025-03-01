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Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа
Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа
Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:42:00+03:00
2025-03-01T06:42:00+03:00
2025-03-01T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Дэвид Вайс, федеральный прокурор, который вел расследование в отношении Хантера Байдена, тихо ушел в отставку в январе... Вайс покинул пост прокурора США и специального советника 17 января... В то время не было сделано никаких заявлений или сообщений, и копия письма Вайса об отставке не была обнародована", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и подтверждение от минюста и прокуратуры. Собеседники телеканала утверждают, что Вайс подал в отставку добровольно. Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканцы дали понять, что они могут провести расследования против бывшего спецпрокурора Джека Смита по двум уголовным делам в отношении Трампа, а также против спецпрокурора Дэвида Вайса за его подход к рассмотрению дел сына Байдена Хантера. Второго декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а в последние часы своего президентства 20 января он превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html
https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Хантер Байден, Дональд Трамп
Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа
Спецпрокурор по делу Хантера Байдена ушел в отставку до инаугурации Трампа
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на источники.
"Дэвид Вайс, федеральный прокурор, который вел расследование в отношении Хантера Байдена
, тихо ушел в отставку в январе... Вайс покинул пост прокурора США
и специального советника 17 января... В то время не было сделано никаких заявлений или сообщений, и копия письма Вайса об отставке не была обнародована", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и подтверждение от минюста и прокуратуры.
Собеседники телеканала утверждают, что Вайс подал в отставку добровольно.
Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканцы дали понять, что они могут провести расследования против бывшего спецпрокурора Джека Смита по двум уголовным делам в отношении Трампа
, а также против спецпрокурора Дэвида Вайса за его подход к рассмотрению дел сына Байдена Хантера.
Второго декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а в последние часы своего президентства 20 января он превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику.
Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.
В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.