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Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа

Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа - РИА Новости, 01.03.2025

Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку еще до инаугурации Трампа

Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:42:00+03:00

2025-03-01T06:42:00+03:00

2025-03-01T06:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа 20 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Дэвид Вайс, федеральный прокурор, который вел расследование в отношении Хантера Байдена, тихо ушел в отставку в январе... Вайс покинул пост прокурора США и специального советника 17 января... В то время не было сделано никаких заявлений или сообщений, и копия письма Вайса об отставке не была обнародована", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и подтверждение от минюста и прокуратуры. Собеседники телеканала утверждают, что Вайс подал в отставку добровольно. Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканцы дали понять, что они могут провести расследования против бывшего спецпрокурора Джека Смита по двум уголовным делам в отношении Трампа, а также против спецпрокурора Дэвида Вайса за его подход к рассмотрению дел сына Байдена Хантера. Второго декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а в последние часы своего президентства 20 января он превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, хантер байден, дональд трамп