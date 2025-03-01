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Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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03:48 01.03.2025 (обновлено: 04:08 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002393731.html
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:48:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом.Левитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время перепалки стало положительным моментом, поскольку "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент (Дональд) Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".
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в мире, киев, сша
В мире, Киев, США
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме

Белый дом: весь мир увидел, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом.
Левитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время перепалки стало положительным моментом, поскольку "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент (Дональд) Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".
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