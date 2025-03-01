https://ria.ru/20250301/ssha-2002393731.html

Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме

Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025

Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом.Левитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время перепалки стало положительным моментом, поскольку "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент (Дональд) Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша