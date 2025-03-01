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Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:48:00+03:00
2025-03-01T03:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News заявила, что США и весь мир увидели, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом.Левитт также отметила, что присутствие журналистов и камер во время перепалки стало положительным моментом, поскольку "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент (Дональд) Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша
Мир увидел все трудности переговоров с Киевом, заявили в Белом доме
Белый дом: весь мир увидел, с чем сталкивается Трамп в переговорах с Киевом