США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме
Левитт: США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву на конфликт с Россией
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News.
"Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира," — сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что диалог о мире требует уступок с обеих сторон, но Владимир Зеленский этого не понимает. Она также назвала его упрямым переговорщиком и указала, что присутствие журналистов на встрече с Трампом помогло показать всему миру, с чем приходится сталкиваться Вашингтону в диалоге с Киевом.
"Американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", — подчеркнула Левитт.
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
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Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.