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США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 01.03.2025 (обновлено: 10:21 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002393366.html
США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме
США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме
Администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:42:00+03:00
2025-03-01T10:21:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News."Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира," — сказала она.Пресс-секретарь добавила, что диалог о мире требует уступок с обеих сторон, но Владимир Зеленский этого не понимает. Она также назвала его упрямым переговорщиком и указала, что присутствие журналистов на встрече с Трампом помогло показать всему миру, с чем приходится сталкиваться Вашингтону в диалоге с Киевом."Американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", — подчеркнула Левитт.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме

Левитт: США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву на конфликт с Россией

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News.
"Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира," — сказала она.
Хочет продолжать сражаться – Трамп о позиции Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта
01:42
Пресс-секретарь добавила, что диалог о мире требует уступок с обеих сторон, но Владимир Зеленский этого не понимает. Она также назвала его упрямым переговорщиком и указала, что присутствие журналистов на встрече с Трампом помогло показать всему миру, с чем приходится сталкиваться Вашингтону в диалоге с Киевом.
"Американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", — подчеркнула Левитт.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
08:00
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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