https://ria.ru/20250301/ssha-2002393366.html

США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме

США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025

США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:42:00+03:00

2025-03-01T03:42:00+03:00

2025-03-01T10:21:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена больше финансировать конфликт Украины с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News."Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира," — сказала она.Пресс-секретарь добавила, что диалог о мире требует уступок с обеих сторон, но Владимир Зеленский этого не понимает. Она также назвала его упрямым переговорщиком и указала, что присутствие журналистов на встрече с Трампом помогло показать всему миру, с чем приходится сталкиваться Вашингтону в диалоге с Киевом."Американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", — подчеркнула Левитт.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский