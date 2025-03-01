США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов
Госдеп одобрил продажу Израилю военного оборудования на три миллиарда долларов
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Оборонное ведомство представило три контракта, общая сумма которых достигает почти трех миллиардов долларов. Так, США продадут союзникам бульдозеры D9R и D9T Caterpillar на сумму в примерно в 295 миллионов долларов (поставки ориентировочно начнутся в 2027 году).
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Еще на 675,7 миллиона долларов США поставят Израилю сотни и десятки тысяч бомб различных комплектаций (поставки запланированы на 2028 год).
В 2,04 миллиарда долларов обойдутся Израилю авиабомбы: 35,5 тысяч бомб MK 84 или BLU-117 (возможна и комбинация), а также четыре тысячи боеголовок I-2000 Penetrator. Поставки запланированы на 2026 год.
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