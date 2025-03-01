Рейтинг@Mail.ru
США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 01.03.2025 (обновлено: 03:20 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002390682.html
США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов
США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов - РИА Новости, 01.03.2025
США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов
Госдеп одобрил возможную продажу военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает агентство оборонного... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:10:00+03:00
2025-03-01T03:20:00+03:00
в мире
израиль
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. Оборонное ведомство представило три контракта, общая сумма которых достигает почти трех миллиардов долларов. Так, США продадут союзникам бульдозеры D9R и D9T Caterpillar на сумму в примерно в 295 миллионов долларов (поставки ориентировочно начнутся в 2027 году). Еще на 675,7 миллиона долларов США поставят Израилю сотни и десятки тысяч бомб различных комплектаций (поставки запланированы на 2028 год). В 2,04 миллиарда долларов обойдутся Израилю авиабомбы: 35,5 тысяч бомб MK 84 или BLU-117 (возможна и комбинация), а также четыре тысячи боеголовок I-2000 Penetrator. Поставки запланированы на 2026 год.
https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html
https://ria.ru/20250216/izrail-1999651116.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417ef73a14956586d2286fd56a8af73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу Израилю военного оборудования на три миллиарда долларов

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Оборонное ведомство представило три контракта, общая сумма которых достигает почти трех миллиардов долларов. Так, США продадут союзникам бульдозеры D9R и D9T Caterpillar на сумму в примерно в 295 миллионов долларов (поставки ориентировочно начнутся в 2027 году).
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Египет недоволен заявлениями Израиля и США по Газе, пишут СМИ
12 февраля, 00:55
Еще на 675,7 миллиона долларов США поставят Израилю сотни и десятки тысяч бомб различных комплектаций (поставки запланированы на 2028 год).
В 2,04 миллиарда долларов обойдутся Израилю авиабомбы: 35,5 тысяч бомб MK 84 или BLU-117 (возможна и комбинация), а также четыре тысячи боеголовок I-2000 Penetrator. Поставки запланированы на 2026 год.
Партия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Израиль доставили тяжелые авиабомбы из США
16 февраля, 10:52
 
В миреИзраильСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала