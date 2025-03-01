https://ria.ru/20250301/ssha-2002390682.html

США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов

США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов - РИА Новости, 01.03.2025

США продадут Израилю военную технику почти на три миллиарда долларов

Госдеп одобрил возможную продажу военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает агентство оборонного... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:10:00+03:00

2025-03-01T03:10:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. Оборонное ведомство представило три контракта, общая сумма которых достигает почти трех миллиардов долларов. Так, США продадут союзникам бульдозеры D9R и D9T Caterpillar на сумму в примерно в 295 миллионов долларов (поставки ориентировочно начнутся в 2027 году). Еще на 675,7 миллиона долларов США поставят Израилю сотни и десятки тысяч бомб различных комплектаций (поставки запланированы на 2028 год). В 2,04 миллиарда долларов обойдутся Израилю авиабомбы: 35,5 тысяч бомб MK 84 или BLU-117 (возможна и комбинация), а также четыре тысячи боеголовок I-2000 Penetrator. Поставки запланированы на 2026 год.

https://ria.ru/20250212/gaza-1998743078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша