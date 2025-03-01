Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ
WP: администрация Трампа может прекратить поставки военной помощи Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
"Администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину в качестве ответа на комментарии... Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из Белого дома.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.