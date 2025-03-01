https://ria.ru/20250301/ssha-2002381540.html

Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ

Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:04:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину в качестве ответа на комментарии... Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из Белого дома.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250301/grem-2002379943.html

https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002379282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, россия, владимир зеленский, сша, сергей лавров, нато