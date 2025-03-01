Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 01.03.2025 (обновлено: 01:15 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ssha-2002381540.html
Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ
Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:04:00+03:00
2025-03-01T01:15:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
россия
владимир зеленский
сша
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002337352_0:221:3096:1963_1920x0_80_0_0_80e36165858fda2a7c4b0fa8f37b6927.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину в качестве ответа на комментарии... Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из Белого дома.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250301/grem-2002379943.html
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002379282.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002337352_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_b89a795d5e111635b9f495e0eed88081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, россия, владимир зеленский, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский, США, Сергей Лавров, НАТО
Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ

WP: администрация Трампа может прекратить поставки военной помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку
00:46
"Администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину в качестве ответа на комментарии... Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из Белого дома.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Эксперт: Зеленский может не вернуться в Киев после встречи с Трампом
00:34
 
В миреУкраинаДональд ТрампРоссияВладимир ЗеленскийСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала