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ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 01.03.2025
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12:23 01.03.2025 (обновлено: 12:26 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002436961.html
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:23:00+03:00
2025-03-01T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: Киев потерял до 345 боевиков и 8 машин в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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