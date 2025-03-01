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ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:23:00+03:00
2025-03-01T12:23:00+03:00
2025-03-01T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: Киев потерял до 345 боевиков и 8 машин в зоне действий "Центра" за сутки