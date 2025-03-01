https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002436961.html

ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 01.03.2025

ВСУ потеряли до 345 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:23:00+03:00

2025-03-01T12:23:00+03:00

2025-03-01T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972454688_0:71:3182:1860_1920x0_80_0_0_680fde4742dd126d2c80fe0acfde48be.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф