https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002436791.html

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 01.03.2025

Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:19:00+03:00

2025-03-01T12:19:00+03:00

2025-03-01T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

дружковка

константиновка

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них два западного производства, также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

дружковка

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), дружковка, константиновка