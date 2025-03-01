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Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.03.2025
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Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке
Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.03.2025
Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил американскую боевую машину пехоты... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:22:00+03:00
2025-03-01T05:22:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил американскую боевую машину пехоты Bradley и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ… В этот раз один из расчетов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил боевую машину пехоты Bradley производства США и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. Уточняется, что о целях расчету ПТРК сообщили разведчики, которые зафиксировали выдвижение к передовым позициям боевой техники противника. "Боевики ВСУ пытались осуществить маневр по доставке личного состава. Разведчики передали координаты на пункт управления. Оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что после выполнения боевой задачи военнослужащие противотанкового расчета сразу убыли с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке

Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил американскую боевую машину Bradley и пехоту ВСУ

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет стрельбу из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий ведет стрельбу из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий ведет стрельбу из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил американскую боевую машину пехоты Bradley и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ… В этот раз один из расчетов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил боевую машину пехоты Bradley производства США и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
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Уточняется, что о целях расчету ПТРК сообщили разведчики, которые зафиксировали выдвижение к передовым позициям боевой техники противника. "Боевики ВСУ пытались осуществить маневр по доставке личного состава. Разведчики передали координаты на пункт управления. Оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", - уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что после выполнения боевой задачи военнослужащие противотанкового расчета сразу убыли с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.
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