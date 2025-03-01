https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002398859.html

Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке

Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.03.2025

Расчет ПТРК уничтожил Bradley и пехоту ВСУ на Краснолиманском участке

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил американскую боевую машину пехоты... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:22:00+03:00

2025-03-01T05:22:00+03:00

2025-03-01T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил американскую боевую машину пехоты Bradley и пехоту ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ… В этот раз один из расчетов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил боевую машину пехоты Bradley производства США и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. Уточняется, что о целях расчету ПТРК сообщили разведчики, которые зафиксировали выдвижение к передовым позициям боевой техники противника. "Боевики ВСУ пытались осуществить маневр по доставке личного состава. Разведчики передали координаты на пункт управления. Оттуда уже боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что после выполнения боевой задачи военнослужащие противотанкового расчета сразу убыли с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность