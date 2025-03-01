https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002398698.html

Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области

Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области - РИА Новости, 01.03.2025

Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области

Новобранцы добровольческого отряда БАРС-11 группировки войск "Днепр" до отправки в состав боевых подразделений проходят ежедневные тактические тренировки на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:20:00+03:00

2025-03-01T05:20:00+03:00

2025-03-01T05:20:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Новобранцы добровольческого отряда БАРС-11 группировки войск "Днепр" до отправки в состав боевых подразделений проходят ежедневные тактические тренировки на полигонах в Запорожской области, рассказал журналистам командир отряда с позывным "Ямаха". "Чем больше мы отработаем вводных на полигоне, тем меньше они увидят на практике что-то новое на поле боя. Где бы ни оказался боец, он должен быть к любой обстановке готов, у бойца должно быть не менее 30-40 тактических приемов отработанных", - сказал он. По словам офицера, военнослужащие осваивают и закрепляют критически важные для современного боя навыки: штурмовые действия, основы тактической медицины, взаимодействие с БПЛА и борьбу с дронами противника. "В условиях полигона военнослужащие совершенствуют свои навыки в разных аспектах военной подготовки, включая отработку захвата 10 опорных пунктов и организацию эффективной связи. За обучением стоит команда из инструкторов с реальным боевым опытом, что обеспечивает высокую степень специализированной подготовки", - добавил он. После завершении курса обучения на полигонах российские военнослужащие приступят к выполнению боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, безопасность