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Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области
Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области - РИА Новости, 01.03.2025
Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области
Новобранцы добровольческого отряда БАРС-11 группировки войск "Днепр" до отправки в состав боевых подразделений проходят ежедневные тактические тренировки на... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:20:00+03:00
2025-03-01T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Новобранцы добровольческого отряда БАРС-11 группировки войск "Днепр" до отправки в состав боевых подразделений проходят ежедневные тактические тренировки на полигонах в Запорожской области, рассказал журналистам командир отряда с позывным "Ямаха". "Чем больше мы отработаем вводных на полигоне, тем меньше они увидят на практике что-то новое на поле боя. Где бы ни оказался боец, он должен быть к любой обстановке готов, у бойца должно быть не менее 30-40 тактических приемов отработанных", - сказал он. По словам офицера, военнослужащие осваивают и закрепляют критически важные для современного боя навыки: штурмовые действия, основы тактической медицины, взаимодействие с БПЛА и борьбу с дронами противника. "В условиях полигона военнослужащие совершенствуют свои навыки в разных аспектах военной подготовки, включая отработку захвата 10 опорных пунктов и организацию эффективной связи. За обучением стоит команда из инструкторов с реальным боевым опытом, что обеспечивает высокую степень специализированной подготовки", - добавил он. После завершении курса обучения на полигонах российские военнослужащие приступят к выполнению боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность
Новобранцы "Днепра" проходят тренировки на полигонах в Запорожской области

Добровольцы БАРС-11 проходят ежедневные тактические тренировки на полигонах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Новобранцы добровольческого отряда БАРС-11 группировки войск "Днепр" до отправки в состав боевых подразделений проходят ежедневные тактические тренировки на полигонах в Запорожской области, рассказал журналистам командир отряда с позывным "Ямаха".
"Чем больше мы отработаем вводных на полигоне, тем меньше они увидят на практике что-то новое на поле боя. Где бы ни оказался боец, он должен быть к любой обстановке готов, у бойца должно быть не менее 30-40 тактических приемов отработанных", - сказал он.
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По словам офицера, военнослужащие осваивают и закрепляют критически важные для современного боя навыки: штурмовые действия, основы тактической медицины, взаимодействие с БПЛА и борьбу с дронами противника.
"В условиях полигона военнослужащие совершенствуют свои навыки в разных аспектах военной подготовки, включая отработку захвата 10 опорных пунктов и организацию эффективной связи. За обучением стоит команда из инструкторов с реальным боевым опытом, что обеспечивает высокую степень специализированной подготовки", - добавил он.
После завершении курса обучения на полигонах российские военнослужащие приступят к выполнению боевых задач на ореховском направлении в Запорожской области.
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