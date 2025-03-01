https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397945.html

Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025

Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 20... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:10:00+03:00

2025-03-01T05:10:00+03:00

2025-03-01T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 20 пунктов управления БПЛА и шесть минометных расчетов, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Группировка войск "Запад" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации, мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купянска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя", - сказал Бигма. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 10 беспилотников самолетного типа. "За сутки потери противника составили до 180 военнослужащих... В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены два орудия полевой артиллерии и шесть минометных расчетов", - добавил Бигма. ВСУ также потеряли пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и роботизированную платформу. "Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, 20 пунктов управления БПЛА, четыре полевых склада артиллерийских боеприпасов", - заключил Бигма.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вооруженные силы украины, безопасность