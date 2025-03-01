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Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
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Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2025
Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 20... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:10:00+03:00
2025-03-01T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 20 пунктов управления БПЛА и шесть минометных расчетов, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Группировка войск "Запад" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации, мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купянска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя", - сказал Бигма. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 10 беспилотников самолетного типа. "За сутки потери противника составили до 180 военнослужащих... В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены два орудия полевой артиллерии и шесть минометных расчетов", - добавил Бигма. ВСУ также потеряли пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и роботизированную платформу. "Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, 20 пунктов управления БПЛА, четыре полевых склада артиллерийских боеприпасов", - заключил Бигма.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 180 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 20 пунктов управления БПЛА и шесть минометных расчетов, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Группировка войск "Запад" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации, мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купянска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя", - сказал Бигма.
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Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 10 беспилотников самолетного типа.
"За сутки потери противника составили до 180 военнослужащих... В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены два орудия полевой артиллерии и шесть минометных расчетов", - добавил Бигма.
ВСУ также потеряли пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и роботизированную платформу.
"Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, 20 пунктов управления БПЛА, четыре полевых склада артиллерийских боеприпасов", - заключил Бигма.
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