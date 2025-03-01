Группа "Запад" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 180 украинских военных
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 20 пунктов управления БПЛА и шесть минометных расчетов, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Группировка войск "Запад" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации, мотострелковые подразделения группировки улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купянска, Голубовки, Зеленого Гая, Торского и Ямполя", - сказал Бигма.
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 10 беспилотников самолетного типа.
"За сутки потери противника составили до 180 военнослужащих... В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены два орудия полевой артиллерии и шесть минометных расчетов", - добавил Бигма.
ВСУ также потеряли пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и роботизированную платформу.
"Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, 20 пунктов управления БПЛА, четыре полевых склада артиллерийских боеприпасов", - заключил Бигма.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18