https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397791.html
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово - РИА Новости, 01.03.2025
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово
Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:07:00+03:00
2025-03-01T05:07:00+03:00
2025-03-01T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997668820_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_1bcc4f946024087720cb8ca1aa299524.jpg
КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел погибших военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения тыла дивизии с позывным "Ворон". "Просто вытаскиваем все тела погибших украинских военных с места ведения боевых действий", - рассказал десантник. По его словам, эвакуация производится из моральных побуждений, поскольку все тела должны быть переданы родственникам и похоронены. "Поэтому наши бойцы, рискуя своими жизнями, выполняют эту работу", - добавил он.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997668820_83:0:2306:1667_1920x0_80_0_0_84903877f0c9d2350c67e36f76af9f3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово
Десантники выносят тела военных ВСУ из Свердликово из моральных побуждений
КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел погибших военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения тыла дивизии с позывным "Ворон".
"Просто вытаскиваем все тела погибших украинских военных с места ведения боевых действий", - рассказал десантник.
По его словам, эвакуация производится из моральных побуждений, поскольку все тела должны быть переданы родственникам и похоронены.
"Поэтому наши бойцы, рискуя своими жизнями, выполняют эту работу", - добавил он.