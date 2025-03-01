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Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово - РИА Новости, 01.03.2025
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05:07 01.03.2025 (обновлено: 05:08 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397791.html
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово - РИА Новости, 01.03.2025
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово
Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:07:00+03:00
2025-03-01T05:08:00+03:00
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безопасность
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КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел погибших военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения тыла дивизии с позывным "Ворон". "Просто вытаскиваем все тела погибших украинских военных с места ведения боевых действий", - рассказал десантник. По его словам, эвакуация производится из моральных побуждений, поскольку все тела должны быть переданы родственникам и похоронены. "Поэтому наши бойцы, рискуя своими жизнями, выполняют эту работу", - добавил он.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово

Десантники выносят тела военных ВСУ из Свердликово из моральных побуждений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел погибших военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения тыла дивизии с позывным "Ворон".
"Просто вытаскиваем все тела погибших украинских военных с места ведения боевых действий", - рассказал десантник.
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По его словам, эвакуация производится из моральных побуждений, поскольку все тела должны быть переданы родственникам и похоронены.
"Поэтому наши бойцы, рискуя своими жизнями, выполняют эту работу", - добавил он.
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