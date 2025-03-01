https://ria.ru/20250301/spetsoperatsiya-2002397791.html

Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово

Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово - РИА Новости, 01.03.2025

Тульские десантники выносят тела военных ВСУ после освобождения Свердликово

Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:07:00+03:00

2025-03-01T05:07:00+03:00

2025-03-01T05:08:00+03:00

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КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Эвакуационная группа тыла 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии после освобождения населенного пункта Свердликово занимается выносом тел погибших военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения тыла дивизии с позывным "Ворон". "Просто вытаскиваем все тела погибших украинских военных с места ведения боевых действий", - рассказал десантник. По его словам, эвакуация производится из моральных побуждений, поскольку все тела должны быть переданы родственникам и похоронены. "Поэтому наши бойцы, рискуя своими жизнями, выполняют эту работу", - добавил он.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность