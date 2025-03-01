В Совфеде заявили о конце "эпохи Зеленского"
Сенатор Джабаров: встреча в Белом доме подвела черту под эпохой Зеленского
© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
© AP Photo / Eduardo Munoz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прошедшая накануне встреча в Белом доме фактически подвела черту под "эпохой Зеленского", в дальнейшем и тема отправки на Украину европейских "миротворцев" умрет сама по себе, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Сумерки закончились, впереди ночь. Зеленский - всё ? Вчерашняя встреча в Белом доме фактически подвела черту под "эпохой Зеленского", - написал политик в своем Telegram-канале..
По словам законодателя, в действительности Зеленский "уже никто, и звать его никак".
"Большинство европейских лидеров поддержали Зеленского. Но мы знаем цену этой поддержки. Не пройдет и месяца, как один за другим европейцы начнут отползать от Зеленского. При этом тема отправки на Украину европейских миротворцев умрет сама по себе", - считает он.
По его мнению, европейцы "не станут погибать за Украину" без поддержки Штатов.
Политик также отметил, что на встрече в США Зеленский открыто дал понять, что он, не считаясь с украинскими потерями, однозначно стоит за продолжение конфликта с Россией любой ценой.
"Именно поэтому, на мой взгляд, часы пребывания Зеленского во власти начали обратный отсчет", - заключил он.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.