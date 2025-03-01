https://ria.ru/20250301/sovfedja-2002475261.html

В Совфеде заявили о конце "эпохи Зеленского"

В Совфеде заявили о конце "эпохи Зеленского" - РИА Новости, 01.03.2025

В Совфеде заявили о конце "эпохи Зеленского"

Прошедшая накануне встреча в Белом доме фактически подвела черту под "эпохой Зеленского", в дальнейшем и тема отправки на Украину европейских "миротворцев"... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:23:00+03:00

2025-03-01T17:23:00+03:00

2025-03-01T17:23:00+03:00

украина

россия

великобритания

владимир зеленский

владимир джабаров

кир стармер

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прошедшая накануне встреча в Белом доме фактически подвела черту под "эпохой Зеленского", в дальнейшем и тема отправки на Украину европейских "миротворцев" умрет сама по себе, считает сенатор Владимир Джабаров. "Сумерки закончились, впереди ночь. Зеленский - всё ? Вчерашняя встреча в Белом доме фактически подвела черту под "эпохой Зеленского", - написал политик в своем Telegram-канале.. По словам законодателя, в действительности Зеленский "уже никто, и звать его никак". "Большинство европейских лидеров поддержали Зеленского. Но мы знаем цену этой поддержки. Не пройдет и месяца, как один за другим европейцы начнут отползать от Зеленского. При этом тема отправки на Украину европейских миротворцев умрет сама по себе", - считает он. По его мнению, европейцы "не станут погибать за Украину" без поддержки Штатов. "Европейцы не станут погибать за Украину без поддержки США. А что касается России, то любые солдаты из стран НАТО будут рассматриваться нами однозначно, как враги России", - подчеркнул Джабаров. Политик также отметил, что на встрече в США Зеленский открыто дал понять, что он, не считаясь с украинскими потерями, однозначно стоит за продолжение конфликта с Россией любой ценой. "Именно поэтому, на мой взгляд, часы пребывания Зеленского во власти начали обратный отсчет", - заключил он. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250301/konflikt-2002473286.html

https://ria.ru/20250301/mid-2002463542.html

https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002453075.html

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великобритания

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