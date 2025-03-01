https://ria.ru/20250301/sochi-2002486606.html

Мальчика, искусанного собаками в Сочи, перевезли в Москву

Мальчика, искусанного собаками в Сочи, перевезли в Москву - РИА Новости, 01.03.2025

Мальчика, искусанного собаками в Сочи, перевезли в Москву

Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", перевезли в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин Королев. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:47:00+03:00

2025-03-01T18:47:00+03:00

2025-03-01T19:16:00+03:00

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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Мальчика, покусанного хаски в сочинском садовом товариществе "Авиатор", перевезли в Москву, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Валентин Королев.В 14:00 мск после сбора документов ребенка забрала санавиация."Как мне сказали, им (сыном. — Прим. ред.) занялся именно комитет по делам президента. Ребенка забрали, я отписался, что его забрали, дал добро на транспортировку, все", — рассказал собеседник агентства, добавив, что лично видел, как сына погрузили в вертолет. По его словам, во время перевозки ребенок оставался в искусственной коме. В столице его госпитализируют в центр экстренной хирургии. "Отвезли его в центр, я сейчас не вспомню, по делам президента", — указал Королев. Отвечая на вопрос, кто будет оперировать и что конкретно требуется для восстановления лица, отец пострадавшего сказал, что пока ничего неизвестно. При этом уже ясно, что придется восстанавливать щеки и нос, глаза ребенка не пострадали. Сам мужчина поедет в Москву вечером скорым поездом. Трагедия произошла в среду в садовом товариществе Адлерского района. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Его с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.Как рассказал агентству родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

https://ria.ru/20250301/khaski-2002474880.html

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

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