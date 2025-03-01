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Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ

Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ

Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии, набирая более 61% голосов, сообщило издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T20:53:00+03:00

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2025-03-01T21:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии, набирая более 61% голосов, сообщило издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при выходе из участков."По имеющимся данным, Бадра Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Республики Абхазия с результатом более 61% от числа проголосовавших. Согласно этим данным, Бадра Гунба набирает 61,77%, Адгур Ардзинба — 38,23%", — говорится в сообщении.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.Участки для голосования закрылись в 20:00 мск. По данным ЦИК, итоговая явка составила около 70 процентов. Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

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