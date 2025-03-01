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Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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20:53 01.03.2025 (обновлено: 21:26 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/smi-2002501591.html
Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ
Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ
Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии, набирая более 61% голосов, сообщило издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:53:00+03:00
2025-03-01T21:26:00+03:00
абхазия
президентские выборы в абхазии
бадра гунба
в мире
россия
москва
адгур ардзинба
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии, набирая более 61% голосов, сообщило издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при выходе из участков.&quot;По имеющимся данным, Бадра Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Республики Абхазия с результатом более 61% от числа проголосовавших. Согласно этим данным, Бадра Гунба набирает 61,77%, Адгур Ардзинба — 38,23%&quot;, — говорится в сообщении.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.Участки для голосования закрылись в 20:00 мск. По данным ЦИК, итоговая явка составила около 70 процентов. Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
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абхазия, президентские выборы в абхазии, бадра гунба, в мире, россия, москва, адгур ардзинба
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии, Бадра Гунба, В мире, Россия, Москва, Адгур Ардзинба
Гунба лидирует на выборах президента Абхазии, сообщили СМИ

СМИ: Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии, набирая более 61% голосов, сообщило издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при выходе из участков.
«

"По имеющимся данным, Бадра Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Республики Абхазия с результатом более 61% от числа проголосовавших. Согласно этим данным, Бадра Гунба набирает 61,77%, Адгур Ардзинба — 38,23%", — говорится в сообщении.

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Вчера, 15:48
В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
Участки для голосования закрылись в 20:00 мск. По данным ЦИК, итоговая явка составила около 70 процентов.

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
Голосование во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Вчера, 15:30
 
АбхазияПрезидентские выборы в АбхазииБадра ГунбаВ миреРоссияМоскваАдгур Ардзинба
 
 
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