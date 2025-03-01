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Словакия призвала ЕС достичь перемирия на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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23:36 01.03.2025 (обновлено: 23:53 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/slovakija-2002515441.html
Словакия призвала ЕС достичь перемирия на Украине
Словакия призвала ЕС достичь перемирия на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Словакия призвала ЕС достичь перемирия на Украине
Словакия предлагает включить в заключительные положения саммита Европейского союза, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, необходимость немедленного... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:36:00+03:00
2025-03-01T23:53:00+03:00
в мире
словакия
украина
брюссель
роберт фицо
дональд трамп
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
европейский совет
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БРАТИСЛАВА, 1 мар - РИА Новости. Словакия предлагает включить в заключительные положения саммита Европейского союза, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, необходимость немедленного перемирия на Украине, поскольку усилить ее позиции в ходе продолжения конфликта не удастся, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. &quot;У Словакии есть возражения к нереальной стратегии &quot;мир посредством силы&quot;, которая может послужить только в качестве аргумента для продолжения войны на Украине. Украина никогда не будет такой сильной, чтобы она могла вести переговоры с позиции военной силы. Словакия предлагает в заключения саммита Евросоюза (6 марта 2025 года - ред.), кроме прочего, необходимость немедленного перемирия (несмотря на момент достижения окончательного соглашения о мире), что (Владимир - ред.) Зеленский и значительная часть государств-членов Евросоюза отвергают&quot;, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*, комментируя встречу Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась в пятницу.Он также напомнил, что Словакия хочет, чтобы лидеры Евросоюза также включили в заключительный документ саммита требование к Украине восстановить транзит газа по своей территории, поскольку его остановка Киевом вредит всей Европе. "Если на саммите не будет проявлено уважение к тому, что есть и другие мнения, а не только (мнение - ред.) продолжать войну, в четверг Европейский совет не должен быть способным договориться о заключениях по Украине", - заключил Фицо. Он заверил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни в военном отношении. Ранее Фицо говорил, что Европейскому союзу следовало бы помогать президенту США Дональду Трампу завершить конфликт на Украине как можно скорее, но "опять подтверждается то, что он помогать не хочет".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250213/premer-1999153456.html
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в мире, словакия, украина, брюссель, роберт фицо, дональд трамп, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), европейский совет, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Брюссель, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Европейский совет, Евросоюз
Словакия призвала ЕС достичь перемирия на Украине

Фицо: на саммите ЕС включить перемирие на Украине в заключительные положения

© РИА Новости / Алексей КуденкоФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 мар - РИА Новости. Словакия предлагает включить в заключительные положения саммита Европейского союза, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, необходимость немедленного перемирия на Украине, поскольку усилить ее позиции в ходе продолжения конфликта не удастся, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«

"У Словакии есть возражения к нереальной стратегии "мир посредством силы", которая может послужить только в качестве аргумента для продолжения войны на Украине. Украина никогда не будет такой сильной, чтобы она могла вести переговоры с позиции военной силы. Словакия предлагает в заключения саммита Евросоюза (6 марта 2025 года - ред.), кроме прочего, необходимость немедленного перемирия (несмотря на момент достижения окончательного соглашения о мире), что (Владимир - ред.) Зеленский и значительная часть государств-членов Евросоюза отвергают", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*, комментируя встречу Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась в пятницу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Он также напомнил, что Словакия хочет, чтобы лидеры Евросоюза также включили в заключительный документ саммита требование к Украине восстановить транзит газа по своей территории, поскольку его остановка Киевом вредит всей Европе.
«
"Если на саммите не будет проявлено уважение к тому, что есть и другие мнения, а не только (мнение - ред.) продолжать войну, в четверг Европейский совет не должен быть способным договориться о заключениях по Украине", - заключил Фицо.
Он заверил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни в военном отношении.
Ранее Фицо говорил, что Европейскому союзу следовало бы помогать президенту США Дональду Трампу завершить конфликт на Украине как можно скорее, но "опять подтверждается то, что он помогать не хочет".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреСловакияУкраинаБрюссельРоберт ФицоДональд ТрампВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Европейский советЕвросоюз
 
 
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