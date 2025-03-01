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В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 01.03.2025
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01:56 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/slovakija-2002385885.html
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 01.03.2025
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины
Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:56:00+03:00
2025-03-01T01:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 1 мар - РИА Новости. Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из подписанного ранее президентом республики Петером Пеллегрини закона. В конце 2024 года депутаты парламента Словакии одобрили сокращение продолжительности выплаты компенсации, на которую могут претендовать собственники недвижимости, предоставляющие жилье беженцам с Украины, со 120 до 60 дней. Данные поправки в законодательство позже подписал президент Словакии, они вступили в силу 1 марта. Ранее власти Словакии уже уменьшили размер компенсации, которая полагается собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет.
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины

В Словакии сокращается срок выплат за предоставление жилья беженцам с Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРезиденция президента Словакии в Братиславе
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Резиденция президента Словакии в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 мар - РИА Новости. Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из подписанного ранее президентом республики Петером Пеллегрини закона.
В конце 2024 года депутаты парламента Словакии одобрили сокращение продолжительности выплаты компенсации, на которую могут претендовать собственники недвижимости, предоставляющие жилье беженцам с Украины, со 120 до 60 дней. Данные поправки в законодательство позже подписал президент Словакии, они вступили в силу 1 марта.
Ранее власти Словакии уже уменьшили размер компенсации, которая полагается собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет.
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