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В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 01.03.2025
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины
Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:56:00+03:00
2025-03-01T01:56:00+03:00
2025-03-01T01:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 1 мар - РИА Новости. Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из подписанного ранее президентом республики Петером Пеллегрини закона. В конце 2024 года депутаты парламента Словакии одобрили сокращение продолжительности выплаты компенсации, на которую могут претендовать собственники недвижимости, предоставляющие жилье беженцам с Украины, со 120 до 60 дней. Данные поправки в законодательство позже подписал президент Словакии, они вступили в силу 1 марта. Ранее власти Словакии уже уменьшили размер компенсации, которая полагается собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001530358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини
В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины
В Словакии сокращается срок выплат за предоставление жилья беженцам с Украины