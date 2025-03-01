https://ria.ru/20250301/slovakija-2002385885.html

В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины

В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины - РИА Новости, 01.03.2025

В Словакии вступило в силу сокращение финансовой помощи беженцам с Украины

Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:56:00+03:00

2025-03-01T01:56:00+03:00

2025-03-01T01:56:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 1 мар - РИА Новости. Срок предоставления государственных выплат за предоставление жилья беженцам с Украины с субботы сокращается в Словакии со 120 до 60 дней, следует из подписанного ранее президентом республики Петером Пеллегрини закона. В конце 2024 года депутаты парламента Словакии одобрили сокращение продолжительности выплаты компенсации, на которую могут претендовать собственники недвижимости, предоставляющие жилье беженцам с Украины, со 120 до 60 дней. Данные поправки в законодательство позже подписал президент Словакии, они вступили в силу 1 марта. Ранее власти Словакии уже уменьшили размер компенсации, которая полагается собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за личный счет.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001530358.html

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Дарья Буймова

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