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Израиль пригрозил ударом по Сирии - РИА Новости, 01.03.2025
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21:30 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/siriya-2002506324.html
Израиль пригрозил ударом по Сирии
Израиль пригрозил ударом по Сирии - РИА Новости, 01.03.2025
Израиль пригрозил ударом по Сирии
Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:30:00+03:00
2025-03-01T21:30:00+03:00
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
биньямин нетаньяху
исраэль кац
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля. "️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении. По данным минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия". "Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250226/izrail-2001608970.html
https://ria.ru/20250223/siriya-2001155130.html
сирия
израиль
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль пригрозил ударом по Сирии

ЦАХАЛ пригрозила ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.
«
"️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении.
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По данным минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия".
«
"Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.
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В миреСирияИзраильДамаск (город)Биньямин НетаньяхуИсраэль КацАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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