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Лавров обсудил с Сийярто попытки Киева атаковать "Турецкий поток" - РИА Новости, 01.03.2025
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19:18 01.03.2025 (обновлено: 20:14 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/sijjarto-2002491870.html
Лавров обсудил с Сийярто попытки Киева атаковать "Турецкий поток"
Лавров обсудил с Сийярто попытки Киева атаковать "Турецкий поток" - РИА Новости, 01.03.2025
Лавров обсудил с Сийярто попытки Киева атаковать "Турецкий поток"
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T19:18:00+03:00
2025-03-01T20:14:00+03:00
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турецкий поток
сергей лавров
петер сийярто
венгрия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока", сообщил МИД РФ."По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". Лавров предоставил необходимые разъяснения", - сообщил МИД РФ по итогам разговора.
https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html
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в мире, киев, россия, турецкий поток, сергей лавров, петер сийярто, венгрия
В мире, Киев, Россия, Турецкий поток, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Венгрия
Лавров обсудил с Сийярто попытки Киева атаковать "Турецкий поток"

Лавров в беседе с Сийярто дал оценку попытке Киева атаковать "Турецкий поток"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Киева осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока", сообщил МИД РФ.
«
"По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". Лавров предоставил необходимые разъяснения", - сообщил МИД РФ по итогам разговора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреКиевРоссияТурецкий потокСергей ЛавровПетер СийяртоВенгрия
 
 
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