Названы лауреаты премии "Сезар"
Фильм "Эмилия Перес" Жака Одиара получил премию "Сезар" за лучший фильм
© AP Photo / Thomas PadillaЖак Одиар после получения награды за фильм "Эмилия Перес" во время 50-й церемонии вручения премии "Сезар" в Париже. 1 марта 2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Жак Одиар после получения награды за фильм "Эмилия Перес" во время 50-й церемонии вручения премии "Сезар" в Париже. 1 марта 2025
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Картина "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара получила награду в категории "лучший фильм" на 50-й церемонии вручения французской национальной кинопремии "Сезар".
"Победители в 2025 году на 50-й церемонии "Сезар"... Фильм - "Эмилия Перес"... от режиссера Жака Одиара", - говорится в списке лауреатов премии, размещенном в ее соцсетях.
За фильм "Эмилия Перес" Одиар также получил награды в категориях "лучший режиссер" и "лучший адаптированный сценарий". Кроме того, картина удостоена наград в номинациях "лучшая музыка", "лучший звук", "лучшая операторская работа" и "лучшие визуальные эффекты".
Лучшим актером на церемонии признан Карим Леклу за роль в фильме "Роман о Джиме", а лучшей актрисой - Афсия Эрзи, снявшаяся в картине "Борго". Ален Шаба за роль в фильме "Разбитые сердца" стал лучшим актером второго плана, а Нина Мерисс удостоена награды в категории "лучшая женская роль второго плана" за работу в картине "История Сулеймана".
Пятидесятая церемония вручения премии "Сезар" состоялась 28 февраля в концертном зале "Олимпия" в Париже. В качестве председателя жюри выступила актриса Катрин Денев, режиссером премии – Седрик Клапиш, а ведущим – актер и режиссер Жан-Паскаль Зади.
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