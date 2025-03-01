https://ria.ru/20250301/sezar-2002426220.html

Названы лауреаты премии "Сезар"

Названы лауреаты премии "Сезар" - РИА Новости, 01.03.2025

Названы лауреаты премии "Сезар"

Картина "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара получила награду в категории "лучший фильм" на 50-й церемонии вручения французской национальной... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:05:00+03:00

2025-03-01T11:05:00+03:00

2025-03-01T11:16:00+03:00

культура

париж

жак одиар

катрин денев

сезар

кино и сериалы

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002428044_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_06348c9d3736531f0eba0197a3d8b9d4.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Картина "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара получила награду в категории "лучший фильм" на 50-й церемонии вручения французской национальной кинопремии "Сезар". "Победители в 2025 году на 50-й церемонии "Сезар"... Фильм - "Эмилия Перес"... от режиссера Жака Одиара", - говорится в списке лауреатов премии, размещенном в ее соцсетях. За фильм "Эмилия Перес" Одиар также получил награды в категориях "лучший режиссер" и "лучший адаптированный сценарий". Кроме того, картина удостоена наград в номинациях "лучшая музыка", "лучший звук", "лучшая операторская работа" и "лучшие визуальные эффекты". Лучшим актером на церемонии признан Карим Леклу за роль в фильме "Роман о Джиме", а лучшей актрисой - Афсия Эрзи, снявшаяся в картине "Борго". Ален Шаба за роль в фильме "Разбитые сердца" стал лучшим актером второго плана, а Нина Мерисс удостоена награды в категории "лучшая женская роль второго плана" за работу в картине "История Сулеймана". Пятидесятая церемония вручения премии "Сезар" состоялась 28 февраля в концертном зале "Олимпия" в Париже. В качестве председателя жюри выступила актриса Катрин Денев, режиссером премии – Седрик Клапиш, а ведущим – актер и режиссер Жан-Паскаль Зади.

https://ria.ru/20250217/premiya-1999800138.html

https://ria.ru/20250123/borisova-1995171829.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

париж, жак одиар, катрин денев, сезар, кино и сериалы, франция