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В Сербии прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

В Сербии прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

В Сербии прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показали, как тяжело быть "слугой" в политике, что послужит примером и сербам, работающим на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:13:00+03:00

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2025-03-01T17:14:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показали, как тяжело быть "слугой" в политике, что послужит примером и сербам, работающим на иностранные интересы, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. "Президент США ясно сказал, что Украина с союзниками несут ответственность за начало войны и ее продолжение. Грустно, что президент США и президент РФ хотят мира, а президент Украины хочет войны до последнего украинца. Зеленский был унижен не тем, что его оскорбил господин, но тем, что он это сделал перед всем миром. Все сербы, которые служат иностранцам против (интересов - ред.) собственной страны, должны внимательно смотреть, как Трамп ведет себя с Зеленским, тяжело быть человеком без позиций и убеждений, тяжело быть слугой", - цитирует пресс-служба Вулина. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в ночь на субботу, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом показал себя недоросшим актером, а американский лидер проявил рациональность и стремление к поиску решения конфликта на Украине. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002344848.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, александр вулин, нато, в мире