https://ria.ru/20250301/serbija-2002454042.html

Протестующие в Сербии блокировали центр города Ниш

Протестующие в Сербии блокировали центр города Ниш - РИА Новости, 01.03.2025

Протестующие в Сербии блокировали центр города Ниш

Протестующие в Сербии четыре месяца студенты блокировали центр третьего по величине города страны – Ниш, массовая акция продлится 18 часов, передает Радио и... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:38:00+03:00

2025-03-01T14:38:00+03:00

2025-03-01T14:38:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Протестующие в Сербии четыре месяца студенты блокировали центр третьего по величине города страны – Ниш, массовая акция продлится 18 часов, передает Радио и телевидение Сербии. Часть участников протестной акции в связи с гибелью 1 ноября 2024 года 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в Нови-Саде несколько дней добиралась в Ниш пешком из Нови-Сада, Белграда, Крагуеваца и других городов. "Дорожная полиция остановила движение на главных и боковых улицах вокруг центра Ниша и площади короля Милана, а граждане из других частей города собираются на протест "Студентский эдикт" (уроженец Ниша, римский император Константин Великий в 313 году подписал в Милане эдикт о свободе вероисповедания в империи – ред.). В блокированной зоне звучат свистки и вувузелы. Коммунальные службы устанавливают переносные туалеты и цистерны с питьевой водой, граждане ставят палатки, где будут готовить и раздавать еду участникам акции", - передает национальный телеканал. На транспарантах демонстрантов чаще всего встречается слоган "Качай!" и его южносербский диалектный вариант. В рамках акции запланированы 15 минут молчания в честь погибших в Нови-Саде, спектакль "Конституция" труппы театра в Нише, выступления рок-групп и детского хора, провозглашение "Нишского эдикта" протестующих. Президент Сербии Александр Вучич указал на идентичный символ "кровавой ладони" у протестующих в Сербии четыре месяца студентов и сторонников оппозиции и уволенных сотрудников Агентства по международному сотрудничеству (USAID), устроивших 27 февраля акцию протеста в конгрессе США. Он также сообщил, что ожидает избрания нового состава правительства Сербии в течение 40 дней и стабилизации обстановки в стране после четырехмесячных массовых протестов студентов и оппозиции. Вучич ранее неоднократно указывал на спад в январе-феврале экономических показателей, в частности прямых иностранных инвестиций, в связи с массовыми протестами студентов и оппозиции. Сербский премьер и председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич, бывший в 2012-2022 мэром Нови-Сада, 28 января подал в отставку. Президент Сербии указал в начале февраля, что новый состав правительства Сербии будет сформирован 19-20 марта, в противном случае, в стране будут назначены парламентские выборы в начале мая. На 1 марта запланировано массовое протестное собрание в Нише на юге страны, многие участники добираются туда несколько дней из разных городов пешком. Протестующие в Сербии с ноября студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250224/serbija-2001308683.html

https://ria.ru/20250208/serbija-1998134154.html

https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html

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в мире, сербия, милан, белград (город), александр вучич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), агентство по международному развитию сша, конгресс сша