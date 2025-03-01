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Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной - РИА Новости, 01.03.2025
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16:10 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/sandu-2002465058.html
Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной
Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной - РИА Новости, 01.03.2025
Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной
Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что непризнанное Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:10:00+03:00
2025-03-01T16:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что непризнанное Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. "Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны", - сказала Санду на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, как она оценивает ситуацию с поставками газа в Приднестровье через компанию венгерского происхождения. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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жкх, молдавия, кишинев, россия, майя санду, вадим красносельский, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной

Санду: Приднестровье законно получает газ через венгерского посредника

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что непризнанное Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
"Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны", - сказала Санду на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, как она оценивает ситуацию с поставками газа в Приднестровье через компанию венгерского происхождения.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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ЖКХМолдавияКишиневРоссияМайя СандуВадим КрасносельскийЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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