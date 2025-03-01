https://ria.ru/20250301/sandu-2002465058.html

Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной

Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной - РИА Новости, 01.03.2025

Санду назвала поставку газа в ПМР через венгерского посредника законной

Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что непризнанное Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:10:00+03:00

2025-03-01T16:10:00+03:00

2025-03-01T16:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что непризнанное Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. "Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны", - сказала Санду на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, как она оценивает ситуацию с поставками газа в Приднестровье через компанию венгерского происхождения. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250221/premer-2000712799.html

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