https://ria.ru/20250301/samolet-2002489885.html

Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя

Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 01.03.2025

Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя

Транспортный самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку сразу после взлета в Международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транспортный самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку сразу после взлета в Международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, вызванного столкновением с птицей, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя аэропорта. "Транспортный самолет FedEx в субботу утром совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка в Нью-Джерси после того, как столкновение с птицей вызвало возгорание в одном из двигателей", - сообщает телеканал. Как отмечает Fox News, очевидцы слышали громкий взрыв. По словам представителя аэропорта, самолет приземлился в 8.07 по местному времени (16.07 мск). В качестве меры предосторожности работа аэропорта была временно приостановлена, ее уже возобновили. В комментарии телеканалу FedEx сообщила, что самолет направлялся в город Индианаполис, штат Индиана, однако на взлете столкнулся с птицей. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о самолете модели Boeing 767. FAA проведет расследование инцидента.

https://ria.ru/20250205/yaponiya-1997427269.html

https://ria.ru/20241028/samolet-1980566509.html

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