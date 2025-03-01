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Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 01.03.2025
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19:08 01.03.2025 (обновлено: 19:18 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/samolet-2002489885.html
Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя
Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 01.03.2025
Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя
Транспортный самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку сразу после взлета в Международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транспортный самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку сразу после взлета в Международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, вызванного столкновением с птицей, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя аэропорта. "Транспортный самолет FedEx в субботу утром совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка в Нью-Джерси после того, как столкновение с птицей вызвало возгорание в одном из двигателей", - сообщает телеканал. Как отмечает Fox News, очевидцы слышали громкий взрыв. По словам представителя аэропорта, самолет приземлился в 8.07 по местному времени (16.07 мск). В качестве меры предосторожности работа аэропорта была временно приостановлена, ее уже возобновили. В комментарии телеканалу FedEx сообщила, что самолет направлялся в город Индианаполис, штат Индиана, однако на взлете столкнулся с птицей. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о самолете модели Boeing 767. FAA проведет расследование инцидента.
https://ria.ru/20250205/yaponiya-1997427269.html
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в мире, нью-джерси, индианаполис, индиана
В мире, Нью-Джерси, Индианаполис, Индиана
Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя

Fox News: самолет FedEx экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя

© Кадр видео из соцсетейСамолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси
Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транспортный самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку сразу после взлета в Международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, вызванного столкновением с птицей, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя аэропорта.
«
"Транспортный самолет FedEx в субботу утром совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка в Нью-Джерси после того, как столкновение с птицей вызвало возгорание в одном из двигателей", - сообщает телеканал.
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Как отмечает Fox News, очевидцы слышали громкий взрыв.
По словам представителя аэропорта, самолет приземлился в 8.07 по местному времени (16.07 мск). В качестве меры предосторожности работа аэропорта была временно приостановлена, ее уже возобновили.
В комментарии телеканалу FedEx сообщила, что самолет направлялся в город Индианаполис, штат Индиана, однако на взлете столкнулся с птицей.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о самолете модели Boeing 767. FAA проведет расследование инцидента.
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