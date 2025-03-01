Грузовой самолет экстренно сел в США из-за возгорания двигателя
Fox News: самолет FedEx экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя
© Кадр видео из соцсетейСамолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси
© Кадр видео из соцсетей
Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транспортный самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку сразу после взлета в Международном аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, вызванного столкновением с птицей, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя аэропорта.
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"Транспортный самолет FedEx в субботу утром совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка в Нью-Джерси после того, как столкновение с птицей вызвало возгорание в одном из двигателей", - сообщает телеканал.
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Как отмечает Fox News, очевидцы слышали громкий взрыв.
По словам представителя аэропорта, самолет приземлился в 8.07 по местному времени (16.07 мск). В качестве меры предосторожности работа аэропорта была временно приостановлена, ее уже возобновили.
В комментарии телеканалу FedEx сообщила, что самолет направлялся в город Индианаполис, штат Индиана, однако на взлете столкнулся с птицей.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о самолете модели Boeing 767. FAA проведет расследование инцидента.
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