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Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне - РИА Новости, 01.03.2025
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне
Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:16:00+03:00
2025-03-01T14:16:00+03:00
2025-03-01T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в столице Великобритании Лондоне, следует из данных портала FlightAware.По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6.53 мск и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14.03 мск.По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются власти Украины и Владимир Зеленский.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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в мире, лондон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, airbus a319, мэриленд
В мире, Лондон, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Airbus A319, Мэриленд
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне
Самолет Зеленского, вылетевший из США после переговоров, приземлился в Лондоне