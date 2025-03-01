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Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне - РИА Новости, 01.03.2025
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14:16 01.03.2025 (обновлено: 14:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/samolet-2002451381.html
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне - РИА Новости, 01.03.2025
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне
Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:16:00+03:00
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в мире
лондон
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
airbus a319
мэриленд
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в столице Великобритании Лондоне, следует из данных портала FlightAware.По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6.53 мск и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14.03 мск.По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются власти Украины и Владимир Зеленский.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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в мире, лондон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, airbus a319, мэриленд
В мире, Лондон, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Airbus A319, Мэриленд
Вылетевший из США самолет Зеленского приземлился в Лондоне

Самолет Зеленского, вылетевший из США после переговоров, приземлился в Лондоне

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в столице Великобритании Лондоне, следует из данных портала FlightAware.
По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6.53 мск и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14.03 мск.
По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются власти Украины и Владимир Зеленский.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
08:00
 
В миреЛондонУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампAirbus A319Мэриленд
 
 
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