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Самолет Зеленского вылетел из США в Великобританию
Самолет Зеленского вылетел из США в Великобританию - РИА Новости, 01.03.2025
Самолет Зеленского вылетел из США в Великобританию
Самолет властей Украины в субботу в 6.53 мск вылетел с военной базы США, направляется в Лондон, следует из данных портала FlightAware. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самолет властей Украины в субботу в 6.53 мск вылетел с военной базы США, направляется в Лондон, следует из данных портала FlightAware.По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск, его пункт назначения - Лондон.По данным украинских СМИ, этим самолетом пользуются украинские власти и Владимир Зеленский.Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
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сша, лондон, украина, в мире
США, Лондон, Украина, В мире
Самолет Зеленского вылетел из США в Великобританию
Самолет Зеленского вылетел с военной базы США и направляется в Лондон