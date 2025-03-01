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Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.03.2025
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:44:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар — РИА Новости. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро."Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
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в мире, бразилия, брикс, мексика, уругвай
В мире, Бразилия, БРИКС, Мексика, Уругвай
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС
Лула да Силва пригласил Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС в июле
МОНТЕВИДЕО, 1 мар — РИА Новости. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро.
"Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.