https://ria.ru/20250301/sammit-2002500400.html

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.03.2025

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 01.03.2025

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МОНТЕВИДЕО, 1 мар — РИА Новости. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро."Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250226/briks-2001828960.html

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