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Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.03.2025
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20:44 01.03.2025 (обновлено: 20:49 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/sammit-2002500400.html
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС - РИА Новости, 01.03.2025
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 01.03.2025
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в мире
бразилия
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мексика
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар — РИА Новости. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро."Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
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в мире, бразилия, брикс, мексика, уругвай
В мире, Бразилия, БРИКС, Мексика, Уругвай
Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС

Лула да Силва пригласил Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС в июле

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОНТЕВИДЕО, 1 мар — РИА Новости. Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле, сообщил журналистам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
Бразилия председательствует в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в начале июля в Рио-де-Жанейро.
"Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
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