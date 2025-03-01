https://ria.ru/20250301/rumynija-2002477087.html

Румыния может оказаться под санкциями США, заявил Джеорджеску

Румыния может оказаться под санкциями США, заявил Джеорджеску - РИА Новости, 01.03.2025

Румыния может оказаться под санкциями США, заявил Джеорджеску

Румыния может оказаться под американскими санкциями из-за отмывания денег, которые якобы были направлены на поддержку Украины, заявил в субботу... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:33:00+03:00

2025-03-01T17:33:00+03:00

2025-03-01T17:33:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Румыния может оказаться под американскими санкциями из-за отмывания денег, которые якобы были направлены на поддержку Украины, заявил в субботу баллотировавшийся в президенты румынский политик Кэлин Джеорджеску, комментируя итоги переговоров главы США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Американские санкции неизбежны после этой встречи Трампа и Зеленского. Они станут ответом на коррупцию и отмывание денег якобы на помощь Украине. Румыния также оказывала поддержку", - сказал Джеорджеску журналистам, которые освещают проходящую сейчас акцию протеста в Бухаресте. Трансляция мероприятия ведется в социальных сетях, также прямые эфиры идут на телеканалах, близких к румынской оппозиции. Джеорджеску считает, что жесткая позиция Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса демонстрирует конец дипломатии в традиционном понимании. "Дипломатии больше не существует. В мусорку. Даже не знаю, существовала ли она вообще до сих пор... Но ясно одно - происходят очень серьезные вещи", - сказал политик. Критикуя нынешние румынские власти, Джеорджеску отметил, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не смог объединить нацию после событий в Вашингтоне, а и. о. президента страны Илие Боложан вместо этого отправился в Молдавию и планирует поездку в Лондон. "Политики в Бухаресте прячутся как от румын, так и от правды. Потому что правда всегда неприятна. Она как масло: надавишь - всегда всплывает на поверхность", - добавил он. Он сравнил нынешний политический класс страны с картиной Питера Брейгеля Старшего "Слепые, ведущие слепых". В Бухаресте в субботу проходит массовый протест сторонников оппозиции, организованный партией "Альянс за объединение румын" (AUR), основные требования манифестантов - смена власти, политическая реформа и прекращение преследования оппозиционных политиков. На протесте присутствуют лидер AUR Джордже Симион и сам Джеорджеску. Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя преследование политическим. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002374872.html

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002250813.html

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в мире, румыния, бухарест, украина, кэлин джеорджеску, дональд трамп, владимир зеленский, нато