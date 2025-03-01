Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 01.03.2025 (обновлено: 05:42 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rubio-2002399331.html
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио
Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:31:00+03:00
2025-03-01T05:42:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CNN."Президент Трамп так и сделал. Он предоставил им оружие, часть его, большую часть, которая была использована в начале этой войны. И если бы этого оружия не было на их складах, эта война могла бы закончиться очень быстро, за два-три-четыре дня", – сказал Рубио.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), киев, марко рубио, дональд трамп
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Марко Рубио, Дональд Трамп
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио

Рубио: если бы не оружие США, конфликт на Украине закончился бы за четыре дня

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CNN.
"Президент Трамп так и сделал. Он предоставил им оружие, часть его, большую часть, которая была использована в начале этой войны. И если бы этого оружия не было на их складах, эта война могла бы закончиться очень быстро, за два-три-четыре дня", – сказал Рубио.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
01:59
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала