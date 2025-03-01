https://ria.ru/20250301/rubio-2002399331.html

Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио

Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025

Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио

Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:31:00+03:00

2025-03-01T05:31:00+03:00

2025-03-01T05:42:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CNN."Президент Трамп так и сделал. Он предоставил им оружие, часть его, большую часть, которая была использована в начале этой войны. И если бы этого оружия не было на их складах, эта война могла бы закончиться очень быстро, за два-три-четыре дня", – сказал Рубио.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вашингтон (штат), киев, марко рубио, дональд трамп