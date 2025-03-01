https://ria.ru/20250301/rubio-2002399331.html
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио - РИА Новости, 01.03.2025
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио
Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:31:00+03:00
2025-03-01T05:31:00+03:00
2025-03-01T05:42:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CNN."Президент Трамп так и сделал. Он предоставил им оружие, часть его, большую часть, которая была использована в начале этой войны. И если бы этого оружия не было на их складах, эта война могла бы закончиться очень быстро, за два-три-четыре дня", – сказал Рубио.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), киев, марко рубио, дональд трамп
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Марко Рубио, Дональд Трамп
Конфликт на Украине мог закончиться за считанные дни, заявил Рубио
Рубио: если бы не оружие США, конфликт на Украине закончился бы за четыре дня