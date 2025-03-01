https://ria.ru/20250301/rubio-2002399222.html

Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения

Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения - РИА Новости, 01.03.2025

Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения

Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала CNN допустил, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:29:00+03:00

2025-03-01T05:29:00+03:00

2025-03-01T05:40:00+03:00

в мире

сша

киев

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала CNN допустил, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после перепалки в Белом доме."Я думаю, что все возможно", – сказал Рубио.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

сша

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио