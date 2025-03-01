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Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения - РИА Новости, 01.03.2025
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05:29 01.03.2025 (обновлено: 05:40 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rubio-2002399222.html
Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения
Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения - РИА Новости, 01.03.2025
Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения
Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала CNN допустил, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:29:00+03:00
2025-03-01T05:40:00+03:00
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
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НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала CNN допустил, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после перепалки в Белом доме."Я думаю, что все возможно", – сказал Рубио.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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сша
киев
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Рубио допустил, что Трампу и Зеленскому удастся восстановить отношения

Госсекретарь Рубио допустил, что Трамп и Зеленский смогут восстановить отношения

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала CNN допустил, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому удастся восстановить отношения после перепалки в Белом доме.
"Я думаю, что все возможно", – сказал Рубио.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
 
В миреСШАКиевВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
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