Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа
Рубио: ЕС предлагает на год продлить конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. В Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", — сказал он.
Рубио добавил, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Штатов, нереалистичен.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.