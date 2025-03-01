https://ria.ru/20250301/rubio-2002398598.html

Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа

Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа - РИА Новости, 01.03.2025

Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа

В Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио после провала... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:19:00+03:00

2025-03-01T05:19:00+03:00

2025-03-01T09:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. В Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме."Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", — сказал он.Рубио добавил, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Штатов, нереалистичен.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002393366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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