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Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 01.03.2025 (обновлено: 09:07 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rubio-2002398598.html
Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа
Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа - РИА Новости, 01.03.2025
Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа
В Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио после провала... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:19:00+03:00
2025-03-01T09:07:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. В Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме."Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", — сказал он.Рубио добавил, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Штатов, нереалистичен.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
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в мире, украина, европа, россия, евросоюз, владимир зеленский, марко рубио, сша, государственный департамент сша, дональд трамп
В мире, Украина, Европа, Россия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Марко Рубио, США, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США, Дональд Трамп
Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа

Рубио: ЕС предлагает на год продлить конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. В Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, заявил в интервью CNN госсекретарь США Марко Рубио после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить войну? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
08:00
Рубио добавил, что еще один год конфликта приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Штатов, нереалистичен.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
США больше не будут бездумно выписывать чеки Киеву, заявили в Белом доме
03:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияЕвросоюзВладимир ЗеленскийМарко РубиоСШАГосударственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
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