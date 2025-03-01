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В РПЦ предлагают прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам - РИА Новости, 01.03.2025
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17:03 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/rpts-2002473108.html
В РПЦ предлагают прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам
В РПЦ предлагают прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам - РИА Новости, 01.03.2025
В РПЦ предлагают прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает целесообразным прекращение выдачи лицензий на... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:03:00+03:00
2025-03-01T17:03:00+03:00
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает целесообразным прекращение выдачи лицензий на аборты частным клиникам в нынешней демографической ситуации. "В текущей демографической ситуации целесообразно прекратить выдачу лицензий на аборты клиникам негосударственной формы собственности. Для реализации оперативного резерва по сохранению народонаселения надо обязательно сосредоточить поток в "одно окно" - государственные клиники... Именно эта группа и может стать многодетной, поскольку уже имеет одного или двух детей, а многодетные - единственная группа, которая за последние 10 лет давала прирост населения", - рассказал сказал он на VIII Гиппократовском форуме. Он отметил, что многие частные клиники не соблюдают требования Минздрава России при проведении процедуры по искусственному прерыванию беременности и это подтверждают данные, полученные в ходе проверок. "Выявлены многочисленные нарушения: проведение абортов в день обращения, отсутствие психологического консультирования, без регистрации, анализов и что совсем выглядит дико - с нарушением допустимых сроков", - сообщил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Протоирей Федор Лукьянов отметил, что в РФ есть "скрытый игрок", реализующий коммерческий и научный интерес за счёт повышенного внимания к репродуктивному здоровью населения нашей страны. "Это иностранные компании, которые много лет буквально пасутся в нашей стране, устраивая экспериментальные лаборатории, стартапы, собирая биоданные граждан России. Распродажа репродуктивного потенциала страны должна быть остановлена", - рассказал он. Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России.
https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html
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россия, федор лукьянов, русская православная церковь
Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь
В РПЦ предлагают прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам

Протоиерей Лукьянов: нужно прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает целесообразным прекращение выдачи лицензий на аборты частным клиникам в нынешней демографической ситуации.
«
"В текущей демографической ситуации целесообразно прекратить выдачу лицензий на аборты клиникам негосударственной формы собственности. Для реализации оперативного резерва по сохранению народонаселения надо обязательно сосредоточить поток в "одно окно" - государственные клиники... Именно эта группа и может стать многодетной, поскольку уже имеет одного или двух детей, а многодетные - единственная группа, которая за последние 10 лет давала прирост населения", - рассказал сказал он на VIII Гиппократовском форуме.
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Он отметил, что многие частные клиники не соблюдают требования Минздрава России при проведении процедуры по искусственному прерыванию беременности и это подтверждают данные, полученные в ходе проверок.
«
"Выявлены многочисленные нарушения: проведение абортов в день обращения, отсутствие психологического консультирования, без регистрации, анализов и что совсем выглядит дико - с нарушением допустимых сроков", - сообщил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Протоирей Федор Лукьянов отметил, что в РФ есть "скрытый игрок", реализующий коммерческий и научный интерес за счёт повышенного внимания к репродуктивному здоровью населения нашей страны.
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«
"Это иностранные компании, которые много лет буквально пасутся в нашей стране, устраивая экспериментальные лаборатории, стартапы, собирая биоданные граждан России. Распродажа репродуктивного потенциала страны должна быть остановлена", - рассказал он.
Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России.
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РоссияФедор ЛукьяновРусская православная церковь
 
 
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