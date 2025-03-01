В РПЦ предлагают прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам
Протоиерей Лукьянов: нужно прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает целесообразным прекращение выдачи лицензий на аборты частным клиникам в нынешней демографической ситуации.
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"В текущей демографической ситуации целесообразно прекратить выдачу лицензий на аборты клиникам негосударственной формы собственности. Для реализации оперативного резерва по сохранению народонаселения надо обязательно сосредоточить поток в "одно окно" - государственные клиники... Именно эта группа и может стать многодетной, поскольку уже имеет одного или двух детей, а многодетные - единственная группа, которая за последние 10 лет давала прирост населения", - рассказал сказал он на VIII Гиппократовском форуме.
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Он отметил, что многие частные клиники не соблюдают требования Минздрава России при проведении процедуры по искусственному прерыванию беременности и это подтверждают данные, полученные в ходе проверок.
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"Выявлены многочисленные нарушения: проведение абортов в день обращения, отсутствие психологического консультирования, без регистрации, анализов и что совсем выглядит дико - с нарушением допустимых сроков", - сообщил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Протоирей Федор Лукьянов отметил, что в РФ есть "скрытый игрок", реализующий коммерческий и научный интерес за счёт повышенного внимания к репродуктивному здоровью населения нашей страны.
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"Это иностранные компании, которые много лет буквально пасутся в нашей стране, устраивая экспериментальные лаборатории, стартапы, собирая биоданные граждан России. Распродажа репродуктивного потенциала страны должна быть остановлена", - рассказал он.
Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России.
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