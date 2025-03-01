В РПЦ заявили, что USAID финансировал замещение русских мигрантами
Лукьянов: USAID финансировал приток мигрантов и подрыв традиционных ценностей
© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что агентство США по международному развитию (USAID) на протяжение последнего десятилетия финансировало приток в Россию мигрантов и подрыв традиционных ценностей.
"Программы замещения коренного населения России мигрантами финансировались американской администрацией на протяжение последнего десятилетия. В частности, это программы USAID, которые, помимо подрыва традиционных ценностей, стимулировали массовую миграцию в Россию из стран Центральной Азии", - сказал он на VIII Гиппократовском форуме.
Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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