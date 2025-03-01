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"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С"
"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С" - РИА Новости, 01.03.2025
"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С"
Тактика коротких, но эффективных боевых налетов позволяет применять самоходную гаубицу "Мста-С" на небольшой дальности, сообщил "Ростех" в своем... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Тактика коротких, но эффективных боевых налетов позволяет применять самоходную гаубицу "Мста-С" на небольшой дальности, сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале. "Благодаря высокой проходимости, подвижности и скорости подготовки к боевой работе гаубица "Мста-С" может быстро выдвигаться из укрытий на позиции, поражать цель с нескольких выстрелов и тут же уходить из под ответного огня. Такая тактика коротких, но эффективных огневых налетов позволяет применять САУ в том числе по целям на относительно небольшой дальности", - говорится в сообщении. "Самоходки" работают в связке с беспилотниками, что дает возможность корректировать огонь в режиме реального времени. "Пока неприятель передвигается и наводится, наша машина пробивает мощные и быстрые нокауты", – добавили в госкорпорации. Гаубицы оснащены автоматизированными системами управления наведением и огнем, в их арсенале есть высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь". Еще одно преимущество "Мста-С" – возможность стрелять в режиме "огневого налета", когда цель поражается одновременно несколькими снарядами, запущенными по разным траекториям.
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безопасность, технологии, ростех
Безопасность, Технологии, Ростех
"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С"
Ростех: гаубицу "Мста-С" можно применять на небольшой дальности
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Тактика коротких, но эффективных боевых налетов позволяет применять самоходную гаубицу "Мста-С" на небольшой дальности, сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале
.
"Благодаря высокой проходимости, подвижности и скорости подготовки к боевой работе гаубица "Мста-С" может быстро выдвигаться из укрытий на позиции, поражать цель с нескольких выстрелов и тут же уходить из под ответного огня. Такая тактика коротких, но эффективных огневых налетов позволяет применять САУ в том числе по целям на относительно небольшой дальности", - говорится в сообщении.
"Самоходки" работают в связке с беспилотниками, что дает возможность корректировать огонь в режиме реального времени. "Пока неприятель передвигается и наводится, наша машина пробивает мощные и быстрые нокауты", – добавили в госкорпорации.
Гаубицы оснащены автоматизированными системами управления наведением и огнем, в их арсенале есть высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь". Еще одно преимущество "Мста-С" – возможность стрелять в режиме "огневого налета", когда цель поражается одновременно несколькими снарядами, запущенными по разным траекториям.