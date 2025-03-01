https://ria.ru/20250301/rosteh-2002408257.html

"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С"

"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С" - РИА Новости, 01.03.2025

"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С"

Тактика коротких, но эффективных боевых налетов позволяет применять самоходную гаубицу "Мста-С" на небольшой дальности, сообщил "Ростех" в своем... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:24:00+03:00

2025-03-01T08:24:00+03:00

2025-03-01T08:24:00+03:00

безопасность

технологии

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810239807_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9328bf93504a564a9b25341d49478a1f.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Тактика коротких, но эффективных боевых налетов позволяет применять самоходную гаубицу "Мста-С" на небольшой дальности, сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале. "Благодаря высокой проходимости, подвижности и скорости подготовки к боевой работе гаубица "Мста-С" может быстро выдвигаться из укрытий на позиции, поражать цель с нескольких выстрелов и тут же уходить из под ответного огня. Такая тактика коротких, но эффективных огневых налетов позволяет применять САУ в том числе по целям на относительно небольшой дальности", - говорится в сообщении. "Самоходки" работают в связке с беспилотниками, что дает возможность корректировать огонь в режиме реального времени. "Пока неприятель передвигается и наводится, наша машина пробивает мощные и быстрые нокауты", – добавили в госкорпорации. Гаубицы оснащены автоматизированными системами управления наведением и огнем, в их арсенале есть высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь". Еще одно преимущество "Мста-С" – возможность стрелять в режиме "огневого налета", когда цель поражается одновременно несколькими снарядами, запущенными по разным траекториям.

https://ria.ru/20241023/raketa-1979474655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, ростех