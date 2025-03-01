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Россия всегда была готова к переговорам, заявил Медведев
Россия всегда была готова к переговорам, заявил Медведев - РИА Новости, 01.03.2025
Россия всегда была готова к переговорам, заявил Медведев
Россия всегда была готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги, но лишь такие, которые будут... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:40:00+03:00
2025-03-01T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия всегда была готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, а любые переговоры подразумевают встречные шаги, но лишь такие, которые будут соответствовать ситуации "на земле" и Конституции РФ, заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что России придется пойти на уступки для урегулирования кризиса на Украине. Позднее он заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта и Киеву придется пойти на определенные компромиссы. "Мы всегда были готовы к переговорам, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Но лишь такие шаги навстречу, которые соответствуют реальной ситуации на земле и нашему Основному закону", - сказал Медведев РИА Новости на вопрос о том, готова ли Москва к компромиссам для выхода на урегулирование ситуации на Украине.
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россия, украина, сша, дмитрий медведев, дональд трамп, политика
Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Политика
Россия всегда была готова к переговорам, заявил Медведев
Медведев: Россия всегда была готова к переговорам по урегулированию на Украине