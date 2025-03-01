https://ria.ru/20250301/rossija-2002404132.html

Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7

Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7 - РИА Новости, 01.03.2025

Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7

Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:11:00+03:00

2025-03-01T07:11:00+03:00

2025-03-01T09:09:00+03:00

экономика

россия

италия

япония

g7

сша

канада

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1 процента — такие же темпы развития были и в позапрошлом году. В то же время экономики G7 в среднем выросли на процент против 1,1 процента годом ранее.Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика — на 2,8 процента, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9 процента. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5 процента, а французская — на 1,1 процента.При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии — ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9 процента против 0,4 процента годом ранее.В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам 2024-го составил 0,5 процента против 0,7 процента в позапрошлом году. Самый резкий обвал темпов экономического роста оказался в Японии: если еще в 2023-м ее ВВП вырос на 1,5 процента, то в прошлом году лишь на 0,1 процента из-за слабого внутреннего спроса.Германия уже второй год подряд стала единственной страной "Большой семерки", экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.

https://ria.ru/20250217/reshetnikov-1999798296.html

https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html

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италия

япония

сша

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, италия, япония, g7, сша, канада