Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7
Россия обогнала страны Большой семерки по темпам роста экономики в 2024 году
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1 процента — такие же темпы развития были и в позапрошлом году. В то же время экономики G7 в среднем выросли на процент против 1,1 процента годом ранее.
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Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика — на 2,8 процента, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9 процента. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5 процента, а французская — на 1,1 процента.
При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии — ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9 процента против 0,4 процента годом ранее.
В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам 2024-го составил 0,5 процента против 0,7 процента в позапрошлом году. Самый резкий обвал темпов экономического роста оказался в Японии: если еще в 2023-м ее ВВП вырос на 1,5 процента, то в прошлом году лишь на 0,1 процента из-за слабого внутреннего спроса.
Германия уже второй год подряд стала единственной страной "Большой семерки", экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.
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