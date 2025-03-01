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Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7 - РИА Новости, 01.03.2025
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07:11 01.03.2025 (обновлено: 09:09 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/rossija-2002404132.html
Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7
Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7 - РИА Новости, 01.03.2025
Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7
Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:11:00+03:00
2025-03-01T09:09:00+03:00
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италия
япония
g7
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1 процента — такие же темпы развития были и в позапрошлом году. В то же время экономики G7 в среднем выросли на процент против 1,1 процента годом ранее.Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика — на 2,8 процента, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9 процента. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5 процента, а французская — на 1,1 процента.При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии — ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9 процента против 0,4 процента годом ранее.В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам 2024-го составил 0,5 процента против 0,7 процента в позапрошлом году. Самый резкий обвал темпов экономического роста оказался в Японии: если еще в 2023-м ее ВВП вырос на 1,5 процента, то в прошлом году лишь на 0,1 процента из-за слабого внутреннего спроса.Германия уже второй год подряд стала единственной страной "Большой семерки", экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.
https://ria.ru/20250217/reshetnikov-1999798296.html
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экономика, россия, италия, япония, g7, сша, канада
Экономика, Россия, Италия, Япония, G7, США, Канада
Темпы роста российской экономики в четыре раза превысили средние по G7

Россия обогнала страны Большой семерки по темпам роста экономики в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1 процента — такие же темпы развития были и в позапрошлом году. В то же время экономики G7 в среднем выросли на процент против 1,1 процента годом ранее.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Рост экономики России перестал быть фронтальным, заявил Решетников
17 февраля, 12:34
Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика — на 2,8 процента, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9 процента. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5 процента, а французская — на 1,1 процента.
При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии — ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9 процента против 0,4 процента годом ранее.
В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам 2024-го составил 0,5 процента против 0,7 процента в позапрошлом году. Самый резкий обвал темпов экономического роста оказался в Японии: если еще в 2023-м ее ВВП вырос на 1,5 процента, то в прошлом году лишь на 0,1 процента из-за слабого внутреннего спроса.
Германия уже второй год подряд стала единственной страной "Большой семерки", экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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22 февраля, 07:16
 
ЭкономикаРоссияИталияЯпонияG7СШАКанада
 
 
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