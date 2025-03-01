https://ria.ru/20250301/ritter-2002400309.html

В США нашли скрытый смысл скандала с Зеленским в Белом доме

В США нашли скрытый смысл скандала с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025

В США нашли скрытый смысл скандала с Зеленским в Белом доме

Ситуация в Белом доме однозначно приведет к изменению отношений не только США и Украины, но и Европы, заявил отставной разведчик Скотт Риттер на подкасте Ask... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:09:00+03:00

2025-03-01T06:09:00+03:00

2025-03-01T11:37:00+03:00

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МОСКВА,1 мар — РИА Новости. Ситуация в Белом доме однозначно приведет к изменению отношений не только США и Украины, но и Европы, заявил отставной разведчик Скотт Риттер на подкасте Ask the inspector в сети X."Это однозначно была ловушка. Но это не просто ловушка для Зеленского, но и ловушка для Европы", — заявил аналитик.Риттер также отметил, что США устали постоянно нести ответственность за своих европейских союзников."Европа нам больше не нужна. Вы нас не любите, мы вас не любим. У нас новый друг — Россия, и у нее есть все, чего у вас нет: серьезный подход, культура, история, глубина, экономика, ресурсы и армия, которая может вас уничтожить", — заключил бывший разведчик.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер буквально вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250301/rubio-2002398598.html

https://ria.ru/20250301/devis-2002394396.html

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

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в мире, сша, украина, европа, скотт риттер