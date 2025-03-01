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Российские рестораны переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков - РИА Новости, 01.03.2025
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02:07 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/restorany-2002387031.html
Российские рестораны переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков
Российские рестораны переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков - РИА Новости, 01.03.2025
Российские рестораны переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков
Российские рестораны с 1 марта переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков: теперь они будут выдавать их клиентам до момента расчета. Однако заведения... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:07:00+03:00
2025-03-01T02:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские рестораны с 1 марта переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков: теперь они будут выдавать их клиентам до момента расчета. Однако заведения столкнулись с техническими трудностями, поэтому им дадут четыре месяца на переход, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Согласно закону, с 1 марта все предприятия общепита обязаны выдавать клиентам бумажные чеки до момента оплаты заказа. Также эта норма позволяет отказаться от отправки чеков на телефон или почту. "Однако кафе и рестораны столкнулись с трудностями: проблема в том, что программное обеспечение не готово. Его сделали, но сейчас только тестируют. То есть им еще надо довести до конца тесты, внести в тестовые рестораны, исправить ошибки, получить итоговое программное обеспечение, отдать своим дилерам и распространить на все точки. Плюс еще нет команды, которая все это будет везде ездить и обновлять. То есть это реально займет где-то четыре месяца, пока более-менее рынку удастся все это интегрировать и везде запустить", - сказал Миронов. "Я сам вел диалог с Федеральной налоговой службой по этому вопросу, потому что здесь нет вины рестораторов, и наказывать их, по сути, не за что с 1 марта. И в службе есть это понимание, поэтому фокус на реализацию этой нормы на четыре месяца будет смещен", - добавил он. Миронов пояснил, что программное обеспечение должно позволять корректировать фискальные чеки, что разрешено законом, иначе если посетитель откажется от блюда или решит внести изменения, скорректировать чек без специального ПО не удастся. В свою очередь консультант ресторанного бизнеса по юридическим вопросам Александр Манаков пояснил, что четырехмесячный переход не означает, что ресторанам разрешать все это время не работать по новым правилам. "Это лишь дает время доработать и интегрировать новое программное обеспечение в учетные системы на предприятии общественного питания", - пояснил он. Манаков рассказал, что главная причина введения нового правила - повышение прозрачности. "Налоговым органам проще будет проследить, соблюдает ли предприятие кассовую дисциплину и заметить отклонения. Привлечь к ответственности заведения общепита могут за неприменение ККТ (непробитие чека) или за нарушение порядка применения ККТ. Штрафы за непробитие чека на юридическое лицо составляют от трех четвертей до одной суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Штрафы за нарушение порядка применения ККТ на юридическое лицо - от 5 до 10 тысяч рублей. Но можно отделаться и предупреждением", - сказал эксперт. Руководитель развития государственных сервисов DocsInBox Илья Васильев рассказал, что новое правило меняет в ресторане последовательность выдачи кассового чека. "Сначала гостю выдают чек, а после принимают оплату. Самое главное сейчас для заведений - сделать инструктаж для сотрудников по новым правилам работы с чеками и обновить кассовое оборудование", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250220/restorany-2000452930.html
https://ria.ru/20240924/restoran-1974503561.html
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москва, экономика
Москва, Экономика
Российские рестораны переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков

Омбудсмен Миронов: рестораны переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков

© Depositphotos.com / cherryandbeesМужчина оплачивает счет в ресторане с помощью мобильного телефона
Мужчина оплачивает счет в ресторане с помощью мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Depositphotos.com / cherryandbees
Мужчина оплачивает счет в ресторане с помощью мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские рестораны с 1 марта переходят к новым правилам выдачи фискальных чеков: теперь они будут выдавать их клиентам до момента расчета. Однако заведения столкнулись с техническими трудностями, поэтому им дадут четыре месяца на переход, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
Согласно закону, с 1 марта все предприятия общепита обязаны выдавать клиентам бумажные чеки до момента оплаты заказа. Также эта норма позволяет отказаться от отправки чеков на телефон или почту.
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"Однако кафе и рестораны столкнулись с трудностями: проблема в том, что программное обеспечение не готово. Его сделали, но сейчас только тестируют. То есть им еще надо довести до конца тесты, внести в тестовые рестораны, исправить ошибки, получить итоговое программное обеспечение, отдать своим дилерам и распространить на все точки. Плюс еще нет команды, которая все это будет везде ездить и обновлять. То есть это реально займет где-то четыре месяца, пока более-менее рынку удастся все это интегрировать и везде запустить", - сказал Миронов.
"Я сам вел диалог с Федеральной налоговой службой по этому вопросу, потому что здесь нет вины рестораторов, и наказывать их, по сути, не за что с 1 марта. И в службе есть это понимание, поэтому фокус на реализацию этой нормы на четыре месяца будет смещен", - добавил он.
Миронов пояснил, что программное обеспечение должно позволять корректировать фискальные чеки, что разрешено законом, иначе если посетитель откажется от блюда или решит внести изменения, скорректировать чек без специального ПО не удастся.
В свою очередь консультант ресторанного бизнеса по юридическим вопросам Александр Манаков пояснил, что четырехмесячный переход не означает, что ресторанам разрешать все это время не работать по новым правилам. "Это лишь дает время доработать и интегрировать новое программное обеспечение в учетные системы на предприятии общественного питания", - пояснил он.
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Манаков рассказал, что главная причина введения нового правила - повышение прозрачности. "Налоговым органам проще будет проследить, соблюдает ли предприятие кассовую дисциплину и заметить отклонения. Привлечь к ответственности заведения общепита могут за неприменение ККТ (непробитие чека) или за нарушение порядка применения ККТ. Штрафы за непробитие чека на юридическое лицо составляют от трех четвертей до одной суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Штрафы за нарушение порядка применения ККТ на юридическое лицо - от 5 до 10 тысяч рублей. Но можно отделаться и предупреждением", - сказал эксперт.
Руководитель развития государственных сервисов DocsInBox Илья Васильев рассказал, что новое правило меняет в ресторане последовательность выдачи кассового чека. "Сначала гостю выдают чек, а после принимают оплату. Самое главное сейчас для заведений - сделать инструктаж для сотрудников по новым правилам работы с чеками и обновить кассовое оборудование", - подчеркнул он.
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