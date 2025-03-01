https://ria.ru/20250301/ramadan-2002497353.html

"Шатер Рамадана" открылся на Поклонной горе в Москве

"Шатер Рамадана" открылся на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 01.03.2025

"Шатер Рамадана" открылся на Поклонной горе в Москве

Культурно-просветительский проект Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ "Шатер Рамадана" открылся у Мемориальной мечети на Поклонной горе, передает... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T20:16:00+03:00

2025-03-01T20:16:00+03:00

2025-03-01T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Культурно-просветительский проект Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ "Шатер Рамадана" открылся у Мемориальной мечети на Поклонной горе, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня с заходом солнца наступает месяц мусульманского поста Рамадан. Мы в двадцатый раз открываем проект ДУМ РФ "Шатер Рамадана", посвященный 80-летию Великой Победы нашей страны над фашизмом. Каждый день здесь будут проводиться ифтары (вечерние разговения - ред.) с участием мусульманских общин, муфтиев, политических деятелей. Особое внимание уделят участникам СВО и их семьям", - сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов. По его словам, проект "Шатер Рамадана" будет открыт в течение месяца. "За этот срок в нашем проекте примут участие 45 тыс человек", - отметил муфтий.

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москва, рушан аббясов, россия