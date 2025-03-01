https://ria.ru/20250301/pvo-2002403863.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:07:00+03:00
2025-03-01T07:07:00+03:00
2025-03-01T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.Атаки отражали в восьми регионах:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250301/belgorod-2002390191.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины, липецкая область
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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами