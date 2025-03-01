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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 01.03.2025 (обновлено: 08:46 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/pvo-2002403863.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:07:00+03:00
2025-03-01T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.Атаки отражали в восьми регионах:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250301/belgorod-2002390191.html
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россия
республика крым
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россия, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Липецкая область
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.
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Атаки отражали в восьми регионах:
  • 21 дрон сбили в Тверской области;
  • 11 беспилотников — в Крыму;
  • пять БПЛА — в Брянской области;
  • по три — в Белгородской и Ростовской областях;
  • по два дрона — в Смоленской и Липецкой областях;
  • один беспилотник — в Курской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьРостовская областьВооруженные силы УкраиныЛипецкая область
 
 
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