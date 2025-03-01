https://ria.ru/20250301/pvo-2002403863.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.03.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:07:00+03:00

2025-03-01T07:07:00+03:00

2025-03-01T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

ростовская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 48 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.Атаки отражали в восьми регионах:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250301/belgorod-2002390191.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины, липецкая область