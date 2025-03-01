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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске - РИА Новости, 01.03.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ростовском Новошахтинске, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:25:00+03:00

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2025-03-01T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

новошахтинск

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ростовском Новошахтинске, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новошахтинск

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Дарья Буймова

новошахтинск, юрий слюсарь , безопасность