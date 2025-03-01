https://ria.ru/20250301/pvo-2002399028.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске - РИА Новости, 01.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ростовском Новошахтинске, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:25:00+03:00
2025-03-01T05:25:00+03:00
2025-03-01T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
новошахтинск
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ростовском Новошахтинске, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новошахтинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новошахтинск, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новошахтинске, пострадавших нет