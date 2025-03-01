https://ria.ru/20250301/pvo-2002379798.html

Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области

Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 01.03.2025

Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области

Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:43:00+03:00

2025-03-01T00:43:00+03:00

2025-03-01T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

василий анохин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! Дежурными средствами ПВО предотвращена массовая атака украинских БПЛА на наш регион. По предварительной информации, в результате падения обломков сбитых летательных аппаратов разрушений и пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Дарья Буймова

смоленская область, безопасность, василий анохин