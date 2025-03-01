https://ria.ru/20250301/pvo-2002379798.html
Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области
Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 01.03.2025
Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области
Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:43:00+03:00
2025-03-01T00:43:00+03:00
2025-03-01T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
безопасность
василий анохин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! Дежурными средствами ПВО предотвращена массовая атака украинских БПЛА на наш регион. По предварительной информации, в результате падения обломков сбитых летательных аппаратов разрушений и пострадавших нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, безопасность, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Безопасность, Василий Анохин
Силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских БПЛА в Смоленской области
ПВО предотвратила атаку украинских БПЛА в Смоленской области, пострадавших нет