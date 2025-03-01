https://ria.ru/20250301/putin-2002471782.html

Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы

Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы - РИА Новости, 01.03.2025

Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы

Президент России Владимир Путин подписал закон о преимущественном праве детей сотрудников уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет более... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:55:00+03:00

2025-03-01T16:55:00+03:00

2025-03-01T16:55:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о преимущественном праве детей сотрудников уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет более 20 лет, на зачисление в подведомственные вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, преимущественное право зачисления в такие образовательные организации при условии успешного прохождения вступительных испытаний предоставляется в том числе детям сотрудников органов внутренних дел РФ, граждан, проходящих службу по контракту в Росгвардии, сотрудников УИС РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, проходящих военную службу по контракту, при этом все категории должны иметь общую продолжительность службы 20 и более лет.

https://ria.ru/20240808/vstupitelnye-1965063669.html

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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)