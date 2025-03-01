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Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы - РИА Новости, 01.03.2025
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16:55 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/putin-2002471782.html
Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы
Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы - РИА Новости, 01.03.2025
Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы
Президент России Владимир Путин подписал закон о преимущественном праве детей сотрудников уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет более... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:55:00+03:00
2025-03-01T16:55:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о преимущественном праве детей сотрудников уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет более 20 лет, на зачисление в подведомственные вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, преимущественное право зачисления в такие образовательные организации при условии успешного прохождения вступительных испытаний предоставляется в том числе детям сотрудников органов внутренних дел РФ, граждан, проходящих службу по контракту в Росгвардии, сотрудников УИС РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, проходящих военную службу по контракту, при этом все категории должны иметь общую продолжительность службы 20 и более лет.
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин подписал закон о льготах детям сотрудников УИС на зачисление в вузы

Путин подписал закон о праве детей сотрудников УИС на льготное поступление в вуз

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о преимущественном праве детей сотрудников уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет более 20 лет, на зачисление в подведомственные вузы МВД, Росгвардии и ФСИН.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, преимущественное право зачисления в такие образовательные организации при условии успешного прохождения вступительных испытаний предоставляется в том числе детям сотрудников органов внутренних дел РФ, граждан, проходящих службу по контракту в Росгвардии, сотрудников УИС РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, проходящих военную службу по контракту, при этом все категории должны иметь общую продолжительность службы 20 и более лет.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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