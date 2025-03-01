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Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина - РИА Новости, 01.03.2025
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14:21 01.03.2025 (обновлено: 14:59 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/putin-2002452034.html
Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина
Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина - РИА Новости, 01.03.2025
Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина
Президент России Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:21:00+03:00
2025-03-01T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной и дал высочайшую оценку подвигу героев РФ, отметив, что в России этот подвиг не забудут никогда, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне - одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, и делает это добровольно и уже очень долгое время", - сказал он. Песков напомнил, что глава государства неоднократно общался с Лидией Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения. "В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда", - добавил он. В период контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы роты (90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков). Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии "на себя". В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-й роты, в том числе 13 офицеров. Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
https://ria.ru/20250301/podvig-2002445778.html
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россия, северный кавказ, аргун, владимир путин, дмитрий песков, александр невский, вторая чеченская война (1999-2009)
Россия, Северный Кавказ, Аргун, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Невский, Вторая чеченская война (1999-2009)
Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина

Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной и дал высочайшую оценку подвигу героев РФ, отметив, что в России этот подвиг не забудут никогда, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне - одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, и делает это добровольно и уже очень долгое время", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
13:26
Песков напомнил, что глава государства неоднократно общался с Лидией Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения.
"В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда", - добавил он.
В период контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы роты (90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков). Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии "на себя". В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-й роты, в том числе 13 офицеров. Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
1 марта 2020, 03:19
 
РоссияСеверный КавказАргунВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр НевскийВторая чеченская война (1999-2009)
 
 
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