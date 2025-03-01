https://ria.ru/20250301/putin-2002452034.html

Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина

Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина - РИА Новости, 01.03.2025

Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина

Президент России Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:21:00+03:00

2025-03-01T14:21:00+03:00

2025-03-01T14:59:00+03:00

россия

северный кавказ

аргун

владимир путин

дмитрий песков

александр невский

вторая чеченская война (1999-2009)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной и дал высочайшую оценку подвигу героев РФ, отметив, что в России этот подвиг не забудут никогда, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне - одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, и делает это добровольно и уже очень долгое время", - сказал он. Песков напомнил, что глава государства неоднократно общался с Лидией Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения. "В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда", - добавил он. В период контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы роты (90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков). Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии "на себя". В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-й роты, в том числе 13 офицеров. Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.

https://ria.ru/20250301/podvig-2002445778.html

https://ria.ru/20200301/1565320174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северный кавказ, аргун, владимир путин, дмитрий песков, александр невский, вторая чеченская война (1999-2009)