Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина
Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году, позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной и дал высочайшую оценку подвигу героев РФ, отметив, что в России этот подвиг не забудут никогда, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне - одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, и делает это добровольно и уже очень долгое время", - сказал он.
Песков напомнил, что глава государства неоднократно общался с Лидией Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения.
"В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда", - добавил он.
В период контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы роты (90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков). Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии "на себя". В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-й роты, в том числе 13 офицеров. Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
1 марта 2020, 03:19