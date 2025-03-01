https://ria.ru/20250301/putin-2002439559.html

Путин подписал закон об ограничении применения ареста для ряда преступников

Путин подписал закон об ограничении применения ареста для ряда преступников - РИА Новости, 01.03.2025

Путин подписал закон об ограничении применения ареста для ряда преступников

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:37:00+03:00

2025-03-01T12:37:00+03:00

2025-03-01T13:01:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, а также женщинам с малолетними детьми и тяжело больным. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Законом предусматривается возможность ареста для таких лиц лишь в случаях совершения ими преступлений средний тяжести с применением насилия или угрозой его применения, тяжкого или особо тяжкого преступления при невозможности применения более мягкой меры пресечения. Согласно документу, заключение под стражу также будет применяться в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлении небольшой тяжести лишь в случаях, если лицо пыталось скрыться от следствия либо нарушило ранее избранную меру пресечения. Для женщин, отцов-одиночек и опекунов малолетних детей, а также опекунов детей-инвалидов заключение под стражу будет предусматриваться лишь в случае, если они "подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях - преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения". Кроме того, закон предусматривает запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого с тяжелым заболеванием, которое включено в соответствующий перечень, утвержденный кабмином, и наличие которого подтверждено медицинскими документами.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991811177.html

https://ria.ru/20240808/putin-1964941913.html

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россия, владимир путин, общество