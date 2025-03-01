https://ria.ru/20250301/putin-2002396037.html

В перепалке Зеленского и Трампа имя Путина упоминали несколько раз

В перепалке Зеленского и Трампа имя Путина упоминали несколько раз - РИА Новости, 01.03.2025

В перепалке Зеленского и Трампа имя Путина упоминали несколько раз

Имя российского президента Владимира Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:28:00+03:00

2025-03-01T04:28:00+03:00

2025-03-01T04:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Имя российского президента Владимира Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая продлилась 50 минут и закончилась срывом соглашения по критическим минералам между Вашингтоном и Киевом, а также досрочным отъездом украинской делегации из Белого дома. Как подсчитало РИА Новости, имя главы российского государства произносили как Трамп с Зеленским, так и журналисты, находившиеся в кабинете на открытой части обсуждения, закончившейся скандалом. Примечательно, что ремарки американского лидера в адрес президента РФ носили, как правило, положительную оценку. Так, Трамп в самом начала встречи вспомнил о прошедшем в феврале телефонном разговоре с Путиным, указав на "прекрасные дискуссии" между США и Россией. "Я знаю его долгое время. Я очень уверен в том, что они настроены очень серьезно, и мы заключим соглашение, и когда сделка будет заключена, я не думаю, что мы будем говорить о безопасности", - указал Трамп. Позднее глава Белого дома также вспомнил про обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США, по итогам которых Трамп в первый раз победил на выборах. "Ему пришлось страдать из-за обмана с Россией. Знаете, Россия, Россия. Россия отсутствовала. Все дело было в Байдене. Он тут был ни при чем. Поэтому ему пришлось страдать из-за этого, и он смог это сделать", - указал президент США. Трамп также подчеркнул в ходе перепалки с Зеленским, что Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, а на провокационные вопросы журналистов в адрес президента РФ ответил отказом. "Вы хотите, чтобы я сказал действительно ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир. Как у нас дела с соглашением?" Так не выйдет", - резюмировал Трамп. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html

https://ria.ru/20250301/devis-2002394396.html

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин