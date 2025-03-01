Пушков прокомментировал перепалку Зеленского с Трампом
Сенатор Пушков: перепалка Зеленского с Трампом может сильно навредить Украине
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Перепалка президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может сильно навредить Украине, несмотря на поддержку Украины в европейских столицах, считает сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
"Зеленский со скандалом проиграл шашечную партию с Трампом. Это по определению должна была быть партия в поддавки в силу зависимого положения Украины, а он просто смахнул шашки с доски и перешел к перепалке. Трамп заявил, что даже ощутил в нем враждебность. Полагаю, это может сильно навредить Украине, сколько бы ни поддерживали ее в европейских столицах. У Трампа в резерве Маcк, с его расследованием расхищения в Киеве американской помощи, да и много других возможностей наказать своего неблагодарного, по убеждению Трампа, клиента", - написал Пушков.
В Европе, отметил он, "окончательно доказали, что играют против Трампа". По мнению Пушкова, евроруководители "незримо, но кучно" стояли за Зеленским и всячески склоняли его к срыву диалога с Трампом.
"А потом в ЕС заявили, что "свободному миру нужен новый лидер". Если Трампу был нужен предлог, чтобы порвать с Европой и заставить ее ощутить последствия, то теперь у него их более, чем достаточно", - отметил сенатор.