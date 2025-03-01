https://ria.ru/20250301/prestupleniya-2002403977.html

Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов

Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов - РИА Новости, 01.03.2025

Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов

Украинские военные обстреливали мирных жителей в Курахово в ДНР из натовского оружия и прятали осколки от снарядов, чтобы замести следы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:10:00+03:00

2025-03-01T07:10:00+03:00

2025-03-01T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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КУРАХОВО, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреливали мирных жителей в Курахово в ДНР из натовского оружия и прятали осколки от снарядов, чтобы замести следы, рассказал РИА Новости житель города Владимир Соленов. "ГРЭС постоянно наша обстреливалась, они нам тушили постоянно отопление. Ну и, соответственно, поначалу они там первый год убирали осколки, там быстренько собирали, чтобы никто не видел, где чего. Одному там соседу, мужчине в 11-б доме осколок залетел натовский. Там полиция приехала, он им даже показывал: "Что ж вы, ребята, россиянам натовцы снаряды поставляют, наверное?". То есть, прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд", - сказал Соленов. Об освобождении Курахово от ВСУ Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001849604.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия