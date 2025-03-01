https://ria.ru/20250301/prestupleniya-2002403977.html
Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов
Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов - РИА Новости, 01.03.2025
Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов
Украинские военные обстреливали мирных жителей в Курахово в ДНР из натовского оружия и прятали осколки от снарядов, чтобы замести следы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:10:00+03:00
2025-03-01T07:10:00+03:00
2025-03-01T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРАХОВО, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреливали мирных жителей в Курахово в ДНР из натовского оружия и прятали осколки от снарядов, чтобы замести следы, рассказал РИА Новости житель города Владимир Соленов. "ГРЭС постоянно наша обстреливалась, они нам тушили постоянно отопление. Ну и, соответственно, поначалу они там первый год убирали осколки, там быстренько собирали, чтобы никто не видел, где чего. Одному там соседу, мужчине в 11-б доме осколок залетел натовский. Там полиция приехала, он им даже показывал: "Что ж вы, ребята, россиянам натовцы снаряды поставляют, наверное?". То есть, прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд", - сказал Соленов. Об освобождении Курахово от ВСУ Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001849604.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Житель Курахово рассказал, как ВСУ прятали осколки от снарядов
Соленов: ВСУ обстреливали Курахово натовскими боеприпасами и прятали осколки