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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 01.03.2025 (обновлено: 11:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/prestupleniya-2002400614.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа - РИА Новости, 01.03.2025
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:02:00+03:00
2025-03-01T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды. Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ жительница Николаево-Дарьино, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она оставалась в поселке с 6 августа и до 5 февраля. "(ВСУ – ред.) убили мужа, убили еще одну семью, расстреляли. Мужа убили 1 декабря, когда он пошел домой взять воды. Я ждала-ждала, слышу, автоматная очередь… Я его не дождалась. Пошла (к дому – ред.), позвала, никто не обозвался. Я хотела уходить, слышу стоны. Я думала, что это украинец, но когда посмотрела, это лежал муж, уже умирал", - сказала она. Тело супруга увезти на участок к родителям женщины и похоронить там помогли соседи. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
https://ria.ru/20250228/svo-2002173710.html
https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Жительница Курской области о том, как ВСУ расстреляли ее мужа
Жительница Курской области о том, как ВСУ расстреляли ее мужа
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа

ВСУ расстреляли пожилого жителя Николаево-Дарьино, который пошел за водой

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды.
Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ жительница Николаево-Дарьино, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она оставалась в поселке с 6 августа и до 5 февраля.
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"(ВСУ – ред.) убили мужа, убили еще одну семью, расстреляли. Мужа убили 1 декабря, когда он пошел домой взять воды. Я ждала-ждала, слышу, автоматная очередь… Я его не дождалась. Пошла (к дому – ред.), позвала, никто не обозвался. Я хотела уходить, слышу стоны. Я думала, что это украинец, но когда посмотрела, это лежал муж, уже умирал", - сказала она.
Тело супруга увезти на участок к родителям женщины и похоронить там помогли соседи.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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