Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
ВСУ расстреляли пожилого жителя Николаево-Дарьино, который пошел за водой
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды.
Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ жительница Николаево-Дарьино, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она оставалась в поселке с 6 августа и до 5 февраля.
"(ВСУ – ред.) убили мужа, убили еще одну семью, расстреляли. Мужа убили 1 декабря, когда он пошел домой взять воды. Я ждала-ждала, слышу, автоматная очередь… Я его не дождалась. Пошла (к дому – ред.), позвала, никто не обозвался. Я хотела уходить, слышу стоны. Я думала, что это украинец, но когда посмотрела, это лежал муж, уже умирал", - сказала она.
Тело супруга увезти на участок к родителям женщины и похоронить там помогли соседи.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
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22 июня 2022, 17:18