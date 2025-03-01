https://ria.ru/20250301/prestupleniya-2002400614.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа - РИА Новости, 01.03.2025

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа

Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:02:00+03:00

2025-03-01T06:02:00+03:00

2025-03-01T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002427542_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57f8593ac4e0e7dc40ccd1cc696b518c.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды. Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ жительница Николаево-Дарьино, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она оставалась в поселке с 6 августа и до 5 февраля. "(ВСУ – ред.) убили мужа, убили еще одну семью, расстреляли. Мужа убили 1 декабря, когда он пошел домой взять воды. Я ждала-ждала, слышу, автоматная очередь… Я его не дождалась. Пошла (к дому – ред.), позвала, никто не обозвался. Я хотела уходить, слышу стоны. Я думала, что это украинец, но когда посмотрела, это лежал муж, уже умирал", - сказала она. Тело супруга увезти на участок к родителям женщины и похоронить там помогли соседи. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

https://ria.ru/20250228/svo-2002173710.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Курской области о том, как ВСУ расстреляли ее мужа Жительница Курской области о том, как ВСУ расстреляли ее мужа 2025-03-01T06:02 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия